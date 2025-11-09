מפגש הפיוס של יודקין עם בן גביר והמפכ"ל ללא קרדיט

המפכ"ל רנ"צ דני לוי התייחס הערב (ראשון) לראשונה למצב הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי, במהלך מפגש בלשכת השר לביטחון לאומי עם האח השכול דובי יודקין.

לוי אמר כי ירושלמי ניסתה היום לפגוע בעצמה, וציין כי מצבה אינו פשוט. לוי אמר כי "היא ניסתה היום להתאבד, החיים שלה לא ורודים".

את המפגש יזם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לאחר שיודקין הותקף אמש באלימות קשה על ידי שוטרים במהלך הפגנה מול ביתה של הפצ"רית המודחת תומר ירושלמי.

במהלך המפגש הודגש כי מדיניות המשרד והמשטרה היא לאפשר את מימוש זכות המחאה של כלל אזרחי ישראל - תוך שמירה על הסדר הציבורי, אחריות ורגישות.

בן גביר ולוי הבהירו כי "אין מקום לאלימות מכל סוג שהוא וכי ככל שיש חריגה הרי שהיא תטופל בהתאם".

יודקין הודה לשר ולמפכ"ל על עצם ההזמנה ועל האכפתיות שהפגינו, ואמר כי הוא "מעריך מאוד את המשטרה ואת השוטרים והלוחמים, על עבודת הקודש שהם עושים יום יום, למען ביטחון אזרחי ישראל".

בסיום הפגישה, כך לפי לשכת בן גביר, הודה יודקין לשר על כך שליווה את המשפחה מאז נפילת אחיו, וכן על הסיוע במאבק המוצלח שניהלה המשפחה בעניין הכיתוב "השם יקום דמו" על קבר אחיו.