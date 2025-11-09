שימי ואדל - ההחלטה רשת 13

בפרק ששודר הערב (ראשון) בתכנית הריאליטי 'ווארט', החליטו שמעון (שימי) סגל ואדל פיש להתארס - הזוג הראשון מאז עליית העונה השנייה לאוויר.

שימי סגל, בן 25, חסיד ויז'ניץ מבני ברק, גרוש ואב לתינוקת כבת שנתיים, הציע נישואין לאדל פיש, בת 23, חסידת ברסלב מירושלים. הצעת האירוסין הגיעה לאחר ארבע פגישות בלבד.

את הרגע המכריע תכנן סגל מראש - לפי פורמט התכנית: עם טבעת בכיס וחיוך על פניו, פנה אל אדל והציע לה נישואין. פיש, שהתרגשה מאוד, לקחה נשימה עמוקה - ואמרה כן.

'ווארט' היא תוכנית מציאות תיעודית ישראלית, המשודרת ברשת 13 מאז מאי 2024, ועוסקת בעולם השידוכים החרדי.

במסגרת התוכנית, שדכנים ושדכניות מהחברה החרדית מנסים להביא רווקים ורווקות אל שלב האירוסין - תוך ליווי אישי ותיעוד מרגש של הדרך לשידוך המוצלח.