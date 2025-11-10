יקי מנדלסון, המנהל החינוכי של "לאורו נלך" מתארח בעמדת ערוץ 7 הכנס שערך הארגון ומודה שהיקף העשייה וההתנדבות גורם לו להתרגשות רבה.

"אירועי העשייה הם השפיץ, אבל מה שחשוב זה שקורה בכל שבוע בשטח במפגשים שאנחנו עורכים", מסביר מנדלסון.

לדבריו "ההקרבה של הדור הזה, המסירות במלחמה, נובעת בדיוק בגיל הצעיר ובנתינה היומיומית שהצעירים גדלו עליה".

עבור מנדלסון, הקשר בין חינוך ונתינה לבין מסירות נפש אינו תיאורטי. הוא נגע בו באופן האישי והכואב ביותר כשהוא מדבר על חתנו אביעד ניימן ז"ל שנפל במלחמה. "אביעד הי"ד היה באמת איש של נתינה בצורה מדהימה, ברמה שקשה לתאר. מאז שהיה נער צעיר, הוא הקים את מרכז החסד ביישובו ומאז זה פשוט הלך וגדל. הוא היה במזכירות היישוב, הקים גבעה ובנה בית כנסת שהיום נקרא על שמו. העשייה היתה אצלו מוטו".

הפילוסופיה של "לאורו נלך" גורסת כי התנדבות אינה פעילות צדדית, אלא ליבת החינוך. התפיסה היא שהפעילות חייבת להיות משולבת במערכת, כחלק בלתי נפרד מהיומיום הלימודי. "זה אמנם חלק ממעורבות חברתית אבל אנחנו לוקחים את זה צעד קדימה. אנחנו מאוד משקיעים בתוכניות שאנחנו מפתחים, ובמודעות של החבר'ה למה שהם עושים, כדי שהנתינה תהפוך להיות דרך חיים".