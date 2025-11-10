חמי, צור ואיילת אחיו של סגן הדר גולדין, נשאו הערב (שני) הצהרה לתקשורת מחוץ לבית המשפחה בכפר סבא".

"אנחנו רוצים לעצור ולהגיד תודה. בלי עם ישראל הדר לא היה בבית. גם ברגעים מרגשים אלה נשארו לנו ארבעה חטופים. העובדה שהחזרנו את הדר אחרי 11 שנים היא ההוכחה שאפשר להחזיר את כל החטופים. אנחנו נשיב את כולם, אין. לנו ברירה אחרת. אלה הערכים של עם ישראל".

"אני רוצה להגיד תודה לכל אדם שיצא עם שלט והתפלל, למטה המשפחות החברה הישראלית כולה - בזכותכם הדר בבית", הוסיפה. "אנחנו רואים את החיבוק של החברה הישראלית ביממה האחרונה. החברה הזו תחזיר את כולם ובעזרת השם נשתקם. לגבי מחר - אנחנו מזמינים את הציבור ללוות את הדר בדרכו האחרונה".

צור גולדין צילום: אלון גלבוע

מוקדם יותר אמר ד"ר חן קוגל, מנהל המרכז הלאומי לרפואה משפטית במשרד הבריאות, כי "משפחת גולדין זכתה אתמול לסגירת מעגל - סגירת מעגל כואבת, אך כזו שהמשפחה חיכתה לה יותר מעשור. לפני 11 שנים הגעתי אליהם כדי למסור להם על הממצאים הפורנזיים שהיו בשטח, ועל פיהם נקבעה הבשורה הקשה על מותו של הדר. הייתי צריך לעמוד מולם ולהסביר להם את מה שאירע".

"אתמול, אני - יחד עם צוות המכון הלאומי לרפואה משפטית - התרגשנו עם סיומה של הדרך הארוכה שעברה על משפחת גולדין עד לחזרתו של הדר", הוסיף. "זו משפחה שעוצמתה, האמונה והעמידה האיתנה שלה מפעימות אותנו שוב ושוב במכון לרפואה משפטית ובישראל כולה".

הוא סיכם: "יחד עם הצער על מותו של הדר יש בכך גם נחמה גדולה על כך שהוא הובא לארץ והוא ייקבר בקבר ישראל. המכון לרפואה משפטית וצוותו ערוך ומוכן לקבל את יתר ארבעת החללים החטופים שטרם הושבו מעזה על מנת לסגור את המעגל גם עבור המשפחות שלהן".

הלווייתו תתקיים מחר בבית העלמין הצבאי בכפר סבא בשעה 10:00 בבוקר. ב-9:30 יחל מסלול ההלוויה, שיעבור במחלף 531/תל חי בכפר סבא, ימשיך לרחובות תל חי, ויצמן והעמק - עד לכניסה לבית העלמין.