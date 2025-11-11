מכתב פתוח עליו חתומים עשרות ספורטאים וזוכי מדליות אולימפיים, דורש מהמשטר האיראני שלא להוציא להורג אלוף איגרוף מקומי שנידון למוות לאר שלקח חלק בהפגנות נגד המשטר.

ופאאי סאני, בן 30, אלוף ומאמן איגרוף מפורסם באיראן, נעצר בשנת 2020 בעיר משהד בצפון מזרח איראן, לאחר שהשתתף במחאות נגד המשטר האיראני.

סאני הואשם בתמיכה בארגון האופוזיציה "המוג'אהדין העממי של איראן", ומאז היה עצור כאשר בחלק גדול מהזמן הוא בבידוד וסבל מעינויים קשים.

במכתב הפתוח, עליו חתמו עשרות ספורטאים וזוכי מדליות אולימפיים, הם קראו למשטר האיראני לבטל את עונש המוות שהוטל על סאני.

"ספורט נועד לעורר תקווה, אחדות ואומץ. הוצאתו להורג של אלוף ספורט בשל דעותיו הפוליטיות היא פגיעה ישירה בערכים אלו, ואזהרה לכל ספורטאי שמעז להתבטא. אנו קוראים לאו"ם, להתאחדויות הספורט הבינלאומיות ולממשלות לפעול באופן מיידי כדי להציל את חייו. אסור לעולם לעמוד מנגד בזמן שאיראן משתיקה את האלופים שלה".

החותמים גם ציינו במכתב כי המקרה של סאני "אינו מקרה בודד" וכי המשטר האיראני נודע בהיסטוריה של הוצאות להורג של ספורטאים, לרבות קפטן נבחרת הכדורגל הלאומית לשעבר, חביב חבירי, וכן של פורוזן עבדי, קפטן נבחרת הכדורעף לנשים.

על פי דו"ח של ארגון "אמנסטי אינטרנשיונל", מספר ההוצאות להורג "הגיע לממדים מחרידים". בשנת 2023 הוציאו הרשויות באיראן להורג לפחות 853 בני אדם.

בשנה שעברה תיעד ארגון אמנסטי 972 הוצאות להורג, המספר הגבוה ביותר מאז 2015. מתחילת השנה הנוכחית הוצאו להורג מעל 800 בני אדם.