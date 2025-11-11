צבי סוכות לפני החקירה דוברות

חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) נחקר היום בבאר שבע בחשד למעורבות בפריצה לבסיס שדה תימן ביולי אשתקד.

במהלך החקירה הגיש סוכות תצהיר רשמי אך בחר שלא להשיב לשאלות החוקרים. המשטרה נקטה בצעד חריג ולקחה ממנו טביעות אצבע.

בצאתו מהחקירה, סוכות אמר לתקשורת "זה אירוע הזוי לחלוטין. במחוז דרום יש מאות חממות סמים, אלפי כלי נשק לא חוקיים, והם לא מצליחים לאתר דבר. כתב אישום אחד הם מגישים בשלוש שנים, אבל משקיעים את המשאבים שלהם בלחקור חבר כנסת על אירוע מלפני שנה וחצי כדי לשרת מינויים פוליטיים".

עוד הוסיף: "אם הצבא והמשטרה היו מפנים את המאמצים לפשיעה האמיתית, ייתכן שהיינו מצילים חיים. האירוע הזה הוא בושה וחרפה".

לפני הכניסה לחקירה הוא אמר: "אין אדם בישראל שלא ברור לו שהחיה הזאת של היועצים להביא אותי לחקירה דווקא עכשיו, שנה וחצי אחרי האירועים, נועדה לטשטש את הפשעים שהם ביצעו בפרקליטות ואולי גם במקומות אחרים".

לדבריו, "הגעתי לשדה תימן כדי להגן על הלוחמים שלנו מול מערכת גדולה ועוצמתית. אמרתי לא פעם שלא הייתי עושה זאת אילו ידעתי שאזרחים ייכנסו לבסיס, אך כחבר כנסת מותר לי להיכנס, וזו גם עמדת עורכי הדין שלי".

ח"כ צבי סוכות נכנס לבסיס שדה תימן צילום: דוברות

פרשת שדה תימן נולדה ביולי אשתקד לאחר פשיטת המשטרה הצבאית על בסיס שדה תימן ועיכוב שמונה לוחמי מילואים שנחשדו בהתעללות במחבל.

האירוע עורר סערה ציבורית רחבה שבמהלכה פרצו אזרחים וחברי כנסת לבסיס, ובמקום התפתחו עימותים. ח"כ סוכות הגיע אז למקום כדי לגבות את לוחמי כוח 100 ותקף את התנהלות הפרקליטות הצבאית.