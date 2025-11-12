שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי בכוונתו להביא בקרוב לממשלה הצעת החלטה רשמית לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, וזאת בהתאם להמלצת ועדה שמינה ולהליך המקובל.

לפי מתווה ההצעה, שידורי גל"צ יסתיימו עד ל-1 במרץ 2026, ובמקביל יוקם צוות מקצועי במשרד הביטחון שיטפל ביישום ההחלטה. הצוות יעסוק בין היתר בסיוע לעובדי התחנה לסיים את העסקתם תוך שמירה על זכויותיהם.

במקביל, הוחלט לשמר את פעילות תחנת גלגלצ "תוך שמירה על צביונה ואופייה", ובפרט את ההיבט של הגברת המודעות לזהירות בדרכים - בהתאם לייעודה המקורי של התחנה.

כ"ץ הסביר את המהלך: "מה שהיה לא יהיה. גל"צ הוקמה ע"י ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם - ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם. הפעלת תחנת רדיו אזרחית על ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם. המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי".

עוד הוסיף: "לאורך עשרות השנים האחרונות, החל משנות ה-50 ועד לימינו, נבחנו על ידי שרי ביטחון ורמטכ"לים רבים אפשרויות שונות לסגירת התחנה, להוצאתה ממערכת הביטחון, להפרטתה או לסגירת מחלקת האקטואליה, אך שום תהליך לא הבשיל לכדי ביצוע".

"בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה והמורל, וחמור מכך, אויבינו מפרשים את המסרים האלה כמסרים שמועברים על ידי צה"ל. בכוונתי להביא לממשלה בקרוב את ההחלטה לסגירת התחנה - זהו המהלך ההכרחי לשמירת אופיו הממלכתי של צה"ל ולחיזוק אמון הציבור בו".

מנגד, מפקד גלי צה"ל, טל לב רם, תקף את ההחלטה והביע התנגדות חריפה: "קיבלנו את הודעת שר הבטחון בהפתעה גמורה מבלי שניתנה לנו האפשרות להתייחס לדו"ח שהגישה הוועדה שמינה השר. זאת לאחר שליקויים רבים נמצאו בפעילות הוועדה, לרבות ניגודי עניינים, בחירה מגמתית מראש של חבריה ומניפולציות רבות בהצגת המידע שהובא בפנייה. צל כבד עומד מאחורי עבודת הוועדה שיצאה לדרך מלכתחילה תחת התפיסה כי 'מה שהיה הוא לא שיהיה'"

"הבחירה לסגור את התחנה לאחר שנתיים של פעילות בהיקפים בלתי נתפסים למען המשרתים תמוהה ומוכיחה שלא מדובר בתהליך ענייני שרואה את המשרתים בראש סדר העדיפויות. אנו רואים בכך פגיעה ממשית, מצערת ודרמטית בצבא העם, בחברה הישראלית ובחופש העיתונות במדינה דמוקרטית".

לב רם הוסיף: "בשם האחריות המוטלת על כתפיי אני מתכוון להילחם בכל דרך בהחלטה החמורה הזאת. אני גאה בעשיית התחנה, על אחת כמה וכמה בשנתיים האחרונות במהלך מלחמה מתמשכת ומשוכנע שהתחנה תמשיך להתקיים עוד שנים רבות. לא ניתן שיסגרו את הבית של החיילים".

ממועצת העיתונות והתקשורת בישראל, בראשה עומד פרופ' חנן מלצר, המשנה בדימוס לנשיאת העליון, נמסר: "ההחלטה לסגירת גל"צ היא החלטה פסולה ולא חוקית. מעמד גל"צ מעוגן בחקיקה ראשית, ורק חקיקה תוכל לשנות את מעמד התחנה. מועצת העיתונות תפעל בכל הדרכים החוקיות כדי למנוע את סגירת התחנה, לשמור על חופש העיתונות, על הגיוון בתקשורת ועל זכות הציבור לדעת".