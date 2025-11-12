מעבר 'זיקים' נפתח הבוקר (רביעי) להכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה, בהתאם לאישור הדרג המדיני.

הסיוע יועבר על ידי האו"ם וארגונים בינלאומיים, לאחר בידוק ביטחוני שיתבצע על ידי רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון.

המעבר נפתח בזמן שחמאס אינו עומד בהסכם להפסקת האש, הכולל בין השאר את השבת גופות החטופים שנרצחו. ברצועת עזה מוחזקות ארבע גופות של חטופים: רס"ל רן גואילי, מני גודארד, דרור אור וסונטיסק רינטאלק.

בתוך כך, גורם ישראלי בכיר התייחס לעשרות המחבלים הנצורים בשטח שבשליטת צה"ל בשכונת אל-ג'נינה שברפיח, וציין כי ישראל עשויה לאפשר את יציאתם, במידה ויתפרקו מנשקם ויתחייבו שלא לעסוק עוד בטרור.

המתווה שעל הפרק כולל כניעה של אנשי חמאס הנצורים במנהרה, מסירת נשקם, קבלת חנינה והגליה למדינה שלישית - עם אפשרות לשוב לעזה לאחר מספר שנים.

עם זאת, גורמים המעורבים בשיחות ציינו כי עד כה טרם נמצאה מדינה שלישית שתסכים לקלוט את אנשי חמאס, מה שמקשה על מימוש ההסדר.