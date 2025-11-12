סגן הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת הדמוקרטים, ח"כ יאיר גולן, תקף הבוקר (רביעי) בחריפות את הכוונה לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל.

גולן האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון להשתיק עיתונאים החוקרים את התנהלות הממשלה.

"נתניהו מנסה להשתיק ערוצי תקשורת שמדברים על ועדת חקירה ממלכתית ועל הכסף מקטאר - ולכן רוצה לסגור את גל"צ", כתב גולן.

לדבריו, "אנחנו נעמוד לצד עיתונאות חופשית, שומרת סף וחוקרת. ולעיתונאים המצוינים של גל"צ - אל תכתבו קורות חיים, אם יסגרו את התחנה - אנחנו נפתח אותה בשבוע הראשון שלנו בממשלה".

אלא שגולשים מיהרו להזכיר לגולן ציוץ פרי עטו מלפני חמש שנים, שבו הביע עמדה הפוכה לחלוטין. אז כתב: "הבעיה עם גל"צ אינה הטייתה הפוליטית, אלא שצה"ל אמור לעסוק בשמירה על ביטחון ישראל, לא בשידור ברדיו לציבור הרחב".

עוד הוסיף: "אולי פעם היה מקום לתחנה צבאית שתפנה לחיילים, אבל מכיוון שזה לא המצב היום, ניתן וכדאי לסגור את גל"צ. את הכסף נשקיע בשיפור השידור הציבורי, ונוציא את צה"ל מהוויכוח הפוליטי".

מאוחר יותר הגיב גולן: "לפני חמש שנים סברתי שאפשר לסגור את גל"צ בכדי לייעל ולהשקיע אחרת את כספי השידור הציבורי. אבל מה שממשלת נתניהו עושה היום לא קשור בשום צורה ליעול השידור הציבורי - זו ההפיכה המשטרית על ספידים ומתקפה ברוטלית על מוסדות הדמוקטיה ובהם התקשורת. היום זה או גלי צה"ל ותקשורת חופשית או מכונת רעל וערוץ 14. ולכן אין שום שאלה: אנחנו חייבים להלחם על הדמוקרטיה הישראלית, וחייבים לוודא שתהיה תקשורת חופשית".

הבוקר הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ כי יגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. בכוונת שר הביטחון להורות על סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026 ולהקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה.

צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות תחנת גל"צ, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם.

בנוסף, ובהתאם להמלצת הוועדה לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל, צוות היישום יעסוק בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה - לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי.

"כפי שהבהרתי - מה שהיה לא יהיה. גל"צ הוקמה ע"י ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם - ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם", אמר שר הביטחון.

"הפעלת תחנת רדיו אזרחית על ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם. המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי".