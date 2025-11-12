ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק וראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ גינו היום (רביעי) בחריפות את האלימות הקשה שהתחרשה אתמול על ידי עשרות נערים בשומרון.

בהצהרה משותפת שפרסמו, כתבו ראשי הרשויות: "אנו בזים ודוחים בתוקף את האלימות של החבורה האלימה הקבועה הזו, העוברת ממקום למקום ופועלת באלימות - ודורשים ממערכת האכיפה והבטחון לטפל בהם בתקיפות. אין - ואסור שתהיה - כל סובלנות כלפי חבורת פורעים קטנה שמגיעה ממקום למקום מתוך כוונה לחולל מהומות, נוהגת באלימות".

עוד הוסיפו כי: "מעשים כאלה חמורים, כולם יודעים שהם אינם מייצגים את ההתיישבות, אינם מקובלים ואין להם מקום בשומרון. אנו דורשים ממערכת האכיפה והביטחון, לפעול בתקיפות נגד הקומץ האלים הזה, הנוהג באלימות וגם פוגע בהתיישבות".

בנוגע לפרסומים תקשורתיים על רקע האירועים, ביקשו ראשי המועצות להבחין בין תושבים שומרי חוק לקומץ האלים.

"אנו מצפים וגם דורשים מדובר צה"ל, מהגורמים הפוליטיים ומכלל המערכת שלא לשתף פעולה עם קמפיין ההכפשה והכללה כנגד למעלה מחצי מיליון תושבים ולהבדל בצורה ברורה בפרסומים בין אותם פורעי חוק לבין ההתיישבות ביהודה ושומרון, מאות אלפי אזרחים שומרי חוק, נאמנים למדינה ותורמים למדינת ישראל בנפשם ובגופם, יותר מכל קבוצה אחרת בחברה הישראלית".

לסיום, הדגישו: "נקעה נפשנו מהשימוש הפוליטי והציני שמנסים לעשות פוליטיקאים מסוימים בקומץ הפרוע והמוכר הזה, כדי להשחיר את שמם של כל תושבי יהודה ושומרון. מי שמכפיש את ההתיישבות במקום להצביע בבירור על הפורעים, פוגע בכל המפעל הלאומי ובתושבים שומרי החוק".