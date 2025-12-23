בני קצובר, ממובילי גוש אמונים ולשעבר ראש מועצה אזורית שומרון, השתתף באירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון והתייחס לפריחה ההתיישבותית שעברה הגזרה מאז שנות ה-70.

"אני לא יכול להאמין שחלפו 50 שנה. זה מהלך מופלא", אמר לערוץ 7. "מירושלים עד עפולה, בשומרון בבנימין, לא היה יהודי אחד. היום, יחד עם יהודה שבה היו אלף יהודים, אנחנו עם למעלה מחצי מיליון תושבים ב-150 יישובים, כמאה מאחזים ועוד כ-130 חוות. זו פריחה אדירה".

קצובר ציין כי כבר בתחילת הדרך, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל חזה את העתיד. "הרב אמר לנו: 'הכל יפרח מארץ ישראל'. באותה תקופה כל הציונות הדתית הכילה שישה מוסדות גבוהים. היום יש למעלה מ-130. לא היו גרעינים תורניים והיום יש למעלה מ-100".

לדבריו, ההתיישבות עברה שלבים של ניסים ואתגרים. "עברנו מסע פלאות בלתי רגיל. הקמנו 150 יישובים, חנקו אותנו עם לחץ הבינלאומי וגם הממשלות. החנק הזה גרם לפריצה של אופנה חדשה - מאחזים שתפסו יותר קרקע מכל היישובים ביחד".

"לאט לאט המערכת הבינלאומית התארגנה וחנקו אותנו שוב - ואז פרצה אופנת החוות - שיושבות היום על יותר קרקע מכל המאחזים והיישובים ביחד", המשיך. "נשארה לנו משימה אחת חשובה ועקרונית, חוץ מהמשימות הרבות האחרות, לחזור ליוסף. זה שקבר יוסף במצב כזה אומלל זה כתם ערכי שצריך לטפל בו".

לסיום, הדגיש קצובר את חזונו - מיליון מתיישבים בשומרון, "צריך להיאחז בשטח בצורה מאסיבית עד שכולם מבינים שזה אבוד. קודם כל שהציבור הישראלי יבין ובעקבותיו העולם והערבים. להגיע למיליון יהודים ולהחיל ריבונות. אני מקווה שנגיע להישגים הללו, הוויכוחים בעם יסתיימו ונתאחד סביב המשימות המשותפות שלנו".