שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (רביעי) כי המענקים המורחבים לחיילי המילואים, שהונהגו בעקבות מבצע "חרבות ברזל", ימשיכו להיות משולמים גם בשנת 2026 - חרף סיומם הצפוי של צווי 8 בחודשים הקרובים.

ההחלטה התקבלה בתום סדרת דיונים עם גורמי מקצוע באוצר ובמערכת הביטחון, ולאחר שצה"ל והאוצר סיכמו על מעבר משימוש בצווי 8 לשיטת זימון מתוכננת ומוקדמת יותר במסגרת תיקון לחוק המילואים.

לדברי סמוטריץ', "חיילי המילואים ומשפחותיהם סוחבים על גבם שנתיים עמוסות במילואים, וגם השנה צה"ל צפוי לקרוא להם לסבבים נוספים", ולכן לעמדתו אין בכוונתו לפגוע במענקים המיועדים לחיילים.

החל מינואר הקרוב צפויה להיכנס לתוקף מתכונת חדשה לזימון אנשי מילואים, שתוגדר בחוק ההסדרים הקרוב, במסגרתה תוגבל המכסה השנתית ל-60-70 ימי שירות בשנה, למעט למפקדים.

השינוי יאפשר לצבא ולמשרתים לתכנן מראש את השירות ולצמצם את הפגיעה בעבודה ובמשפחה.

למרות השינוי במתכונת הזימונים, באוצר מבהירים כי המענקים שהחלו בעקבות המלחמה יישארו בתוקפם ולא ייפגעו גם במהלך השנה הקרובה.