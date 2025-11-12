בבית החולים הדסה עין כרם נקבע הבוקר (רביעי) מותו של ויטל מישייב, בן 46, שוטר לשעבר שסבל מפוסט טראומה קשה.

מישייב פונה לבית החולים לפני כשבועיים במצב אנוש לאחר שהצית את עצמו מול ביתה של בכירה באגף השיקום במשרד הביטחון ביישוב נווה אילן.

הגבר פונה לבית החולים כשהוא סובל מכוויות קשות בכל חלקי גופו, וכעבור ימים של מאבק נמרץ להצלת חייו - נקבע הבוקר מותו.

מבית החולים נמסר כי מאז אשפוזו נלחם הצוות הרפואי ביחידה לטיפול נמרץ על חייו, אך חרף המאמצים הרבים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

ויטל מישייב שירת בעבר כשוטר סיור ונפצע בשנת 2013, לאחר שאדם מעורער בנפשו השליך לעברו אבן שפגעה בראשו במהלך שירותו.

בעקבות הפציעה הוכר על ידי משרד הביטחון כנכה אגף השיקום, עם נכויות פיזיות ו־30% נכות נפשית בשל פוסט טראומה.

על פי גורמי המקצוע, מישייב פעל בשנים האחרונות להגדלת אחוזי נכותו ל־100%+, מה שהיה מזכה אותו בזכאות לדיור, ונעשו ניסיונות שונים לסייע לו אך ללא הגעה להסדר מלא.

מישייב היה גרוש ואב לשלושה ילדים.