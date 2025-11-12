ח"כ אליהו רביבו מהליכוד הגיב היום (שלישי) לקריאתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אל נשיא המדינה יצחק הרצוג, לשקול חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

"עם כל האהבה והדאגה של הנשיא טראמפ לראש הממשלה, אני חושב שאין מקום לדרוש חנינה. ראש הממשלה הולך לצאת זכאי בדין, לא מקופל, לא מובך ולא עומד משפט שדה. המשפט מתנהל בבית המשפט לאט לאט, בקצב מהיר אפילו, ההאשמות הולכות ונפרמות, האמת יוצאת לאור. זוהי זכותו של ראש הממשלה, זוהי חובתו כלפי רוב שבאמת מייחל לרגע שהאמת תצא לאור", אמר רביבו בראיון לערוץ 7.

לשאלה אם יש להמשיך את משפט נתניהו השיב, "חד משמעית. אם לא להמשיך, אז לכל הפחות שיבואו אנשי הפרקליטות, ידעו על חטאם ויבקשו לבטל את המשפט - זה המינימום הנדרש".

בהתייחס להחלטת שר הביטחון ישראל כץ לסגור את גלי צה"ל, אמר רביבו, "אני לא מכיר את הדוח שעל בסיס מסקנותיו הוא קיבל את ההחלטה. לגישתי נכון שתהיה תחנה צבאית, רק כזו שמשדרת שירים, כזו ששולחת ד"שים, כזו שמפארת את מורשת צה"ל ולא כזאת שטבולה בפוליטיקה. אז כן תחנה, אבל לא פוליטית". לדבריו, "יש גופי תקשורת למחביר, בוודאי בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות. צריך לעודד תקשורת בריאה, חופשית - בעדיפות למאוזנת ומקצועית, אבל עם כל אחת כזאת אנחנו נדע להתמודד גם כך וגם כך. בכל מקרה, ערוץ תקשורת צבאי שטבול כולו בפוליטיקה - אין לו מקום".

בהמשך דבריו התייחס רביבו גם לדברי ממלא מקום הצנזור הראשי שנאמרו בישיבת ועדת החוץ והביטחון. "מי שלקח חלק בדיון הוא ממלא מקום הצנזור הראשי, זה שגם היה ממלא מקום הצנזור הראשי בתקופת חשיפת הפרשה האיומה הזאת. לחלוטין לא נחה דעתי, בלשון המעטה, יצאתי מזועזע. חשבתי שכבר ראינו הכול ושמענו הכול", אמר.

בערוץ 7 פורסם כי מ"מ הצנזור אמר בדיון החסוי שהוא היה נותן אישור לפרסם את הסרטון של משה תימן עם הכתוביות ואף בלעדיהן. רביבו הגיב, "הזדעזענו עוד הרבה מעבר למה שאתה מדווח ויודע. אני מעדיף לשמור על עמימות כל זמן שלא קיבלתי את אישור הדוברות של הוועדה. שיאפשרו לי, אני אבטא את מקור הזעזוע שחווינו אתמול בוועדה".

כשנשאל אם יש קשר בין דבריו של מ"מ הצנזור לפרשת הפצ"רית, השיב, "מאה על מאה, מה השאלה? קשר כובל בעבותות, בשיתוף פעולה, בחוסר שימת דגש על האינטרס המרכזי. הצנזור בתפקידו אמור לשמור על ביטחון מדינת ישראל, על שמה של מדינת ישראל, על שלום חיילי צה"ל ועל עצמאותה של מדינת ישראל. אם כתוצאה מאותה הדלפה מדינת ישראל חטפה אמברגו, חטפה הדרה, חטפה עוינות בכל העולם - מדינת ישראל, העם היהודי, העם הישראלי בכל אשר הוא - אנחנו לא יכולים להשלים עם זה".

רביבו סיכם, "רוצים לטפל? הייתה הפרה, לכשהייתה הפרה - צריך לטפל בזה במסלולים ובנורמות המקובלות ולעשות מיצוי דין מלא. אבל אנחנו הולכים ורואים שאפילו ההאשמה הראשונה שהייתה, שלכאורה היא זו שהצדיקה את הדלפת הסרטון, גם היא חוגגה והושמטה מכתב האישום. אז אני שואל על מה ולמה. עד כמה שנאה יוקדת גוברת אפילו על שלום וביטחון מדינת ישראל, תושביה וחייליה".