תרגיל "שאגת הארי" בפיקוד המרכז דובר צה"ל

צה"ל השלים היום (רביעי) תרגיל רב-זרועי רחב היקף, שהתקיים בגזרת אוגדת יהודה ושומרון ואוגדת גלעד (96) החדשה, בהובלת פיקוד המרכז.

לראשונה פעלו שתי האוגדות יחד בתרגיל מבצעי שכלל שיתוף פעולה ותיאום מבצעי הדוק. במהלך התרגיל, הכוחות תרגלו יותר מ-40 תרחישים שונים תוך סיוע אווירי צמוד של חיל האוויר לכוחות הקרקע.

בתרגיל לקחו חלק כוחות רבים ממטכ"ל צה"ל, ובהם פיקוד המרכז, חיל האוויר, אגף המבצעים, אגף המודיעין, שב"כ, המנהל האזרחי, יחידת דימוי אויב, יחידות התקשוב הפיקודיות, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, מד"א ומשטרת ישראל.

התרגיל התקיים על רקע מציאות ביטחונית מורכבת ובמקביל לפעילות מבצעית שוטפת ביהודה ושומרון, לרבות סיכולים ממוקדים במחנות הפליטים.

בין התרחישים שתורגלו: חדירת מחבלים ליישובים במספר מוקדים, התקפות על מוצבים, פיגועי טרור, חבירה לכוחות מילואים, חילוץ לכודים, טיפול באירועים רבי נפגעים, ופינוי רפואי לפי תרחישי קיצון.

כמו כן, הכוחות תרגלו סגירת מעגלים מודיעיניים, ניהול פיקוד ושליטה בזמן לחימה, ושיתוף פעולה בין-ארגוני. במהלך התרגיל נבחנה הפעלת תוכניות הגנה ואופרטיביות מעודכנות בפיקוד המרכז.

צה"ל ציין כי התרגיל כלל גם הטמעת לקחים ממתקפת ה-7 באוקטובר, ובהם תקיפת מטרות בשעות הראשונות של האירוע, הפעלת כוחות מיוחדים, דריכות כללית והפעלת מערך הכוננויות.

לדברי צה"ל, "הכוחות ימשיכו לקיים תרגילים סדירים במטרה להבטיח מוכנות גבוהה, לחזק את שיתוף הפעולה בין כלל הכוחות ולשמור על ביטחון תושבי הגזרה וכלל אזרחי מדינת ישראל".

