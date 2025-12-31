בריאיון שהעניק הלילה (רביעי) ראש הממשלה בנימין נתניהו לרשת פוקס ניוז האמריקנית, הוא כינה את אזור יהודה ושומרון בשם "הגדה המערבית".

ההתייחסות הגיעה במסגרת מענה לשאלה שנשאל על התנהלות נערי גבעות. כחצי דקה לאחר מכן, אמר נתניהו כי הוא מצפה לדו-קיום "ביהודה ושומרון, ארץ אבותינו".

בעבר, שימוש במונח "הגדה המערבית" מצד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עורר סערות פוליטיות בקרב מפלגות הימין.

בשנת 2022, כשהיה בנט ראש ממשלה ונאם לצדו של מזכיר המדינה האמריקני אנתוני בלינקן, כינה את האזור "הגדה המערבית" - מהלך שזכה לביקורת חריפה מצד חברי כנסת בגוש הימין, ובהם עמיחי שיקלי, שאמר אז כי בנט אימץ את הטרמינולוגיה של "שלום עכשיו".

בהמשך הראיון נשאל נתניהו לגבי הטענות לאלימות מצד תושבים יהודים ביהודה ושומרון, נתניהו אמר כי "מדובר על 70 נערים מבתים הרוסים".

על השחתת הרכוש ותקיפת הפלסטינים אמר כי "אני לא מקבל את זה", והוסיף: "מנסים לעשות השוואה בינם לבין אלפי מחבלים. אין סימטריה. אני עושה מאמץ גדול לעצור את הפורעים האלה. גם אם זה לא סימטרי - אני רוצה דו-קיום בין הישראלים והפלסטינים שחיים ביהודה ושומרון".