ד"ר אריה בכרך, התייחס בטורו השבועי בערוץ 7 להחלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, ואמר כי אין מדובר בתחנה ניטרלית או ממלכתית, אלא בגוף תקשורתי בעל הטיה ברורה.

"גל"צ היא בית היוצר של התקשורת השמאלנית הקיצונית", קבע. לדבריו, לאורך השנים סבלו מועמדים מקרב הציבור הדתי-לאומי מאפליה בעת הקבלה לשירות בתחנה.



בכרך ציין כי ידועים לו מקרים שבהם בני יישובים נדחו בטענה ש"התקנים מלאים", אך כשפנו שוב עם כתובת מרמת גן - זומנו לריאיון. "ברור שמדובר היה בסינון מגזרי", אמר.

הוא הוסיף כי תגובת השמאל להצעה לסגירת התחנה אינה נובעת מדאגה לחופש הביטוי, אלא מחשש ממשי לאובדן עמדת שליטה, "אם זו תחנה שקולה, מדוע רק השמאל טוען לסתימת פיות? התחנה הצבאית הפכה לכלי נגד חיילי צה"ל עצמם. מדובר במאבק על שליטה תודעתית".

בכרך אף השווה את המקרה לסגירת ערוץ 7, שזכתה בזמנו לשתיקה כמעט מוחלטת מצד "תומכי חופש הביטוי", "משום מה לא שמענו את קולות המחאה כשסגרו את ערוץ 7. זה מעניין, לא?"

בהמשך דבריו העלה בכרך תרגיל מחשבתי, "תארו לעצמכם שהתחנה כלל לא הייתה קיימת, ושר הביטחון היה מציע להקים תחנת רדיו צבאית. קריאות גינוי כמו 'פשיזם' ו'השתלטות על תודעת החיילים' היו נשמעות מיד. אבל כשהיא קיימת ומשרתת את השמאל - פתאום זו תחנה מאוזנת".