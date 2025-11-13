הנשיא הרצוג נגד סגירת גל"צ אלון פרגו, מקליט: אבנר דביר

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (חמישי) להחלטת שר הביטחון לסגור את תחנת גלי צה"ל, במהלך נאומו באירוע לציון 25 שנים למכינת 'ימין אורד'.

הנשיא פתח ואמר: "בתקופה של קיטוב פוליטי וחברתי, ושל מאבקים על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית, המהלך לסגירתו המוחלטת של כלי תקשורת ציבורי ותיק בישראל, מעורר דאגה רבה, ובצדק".

הרצוג הדגיש כי סוגיית השידור הצבאי-ציבורי ראויה לבחינה, אך הביע התנגדות נחרצת לסגירה מוחלטת: "אין ספק ואין חולק על כך שעצם קיומה של תחנת רדיו צבאית-ציבורית בדמוקרטיה ליברלית - הוא חריג וראוי לבחינה, וגם לשינוי ולשיפור. ועם זאת, עלינו לזכור - בסגירת גוף תקשורת - ובמיוחד גוף תקשורת ציבורי - לא נסגר סתם ערוץ, אלא חלון לציבור".

לדבריו, גלי צה"ל ממלאת תפקיד רחב ומשמעותי לאורך השנים: "גלי צה"ל לא רק משדרת חדשות, היא מלווה את המדינה ואת צה"ל עשרות שנים, ומהווה חלק משמעותי בסיפור המשותף שלנו".

הנשיא הוסיף: "במיוחד בעת הזאת - של חרמות וביטול הדדי, של היעדר הקשבה וכבוד זה לזה - אסור לנו לשכוח שכאשר קולות נמחקים אנחנו מפסידים לא רק תדר, אלא גם דיאלוג".

"בוודאי שניתן לתקן, בוודאי שצריך לתקן, אבל לא למחוק לחלוטין כלי דמוקרטי קריטי - שמעניק לנו שידור ציבורי. לתקן כן, להרוס לא", אמר הרצוג לסיום.