ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן קיים סבב פגישות מדיני בפרלמנט האירופי בבירת בלגיה, בריסל.

במהל, סבב הפגישות הוא נפגש עם שלושה חברי פרלמנט בכירים ממפלגת ה-EPP, מפלגת השלטון באירופה ומפלגתה של נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין - העומדת מאחורי הדרישה להטלת סנקציות על ישראל בזמן מבצע "חרבות ברזל".

בפגישה השתתפו חבר הפרלמנט ריינהולד לופטקה, חברת הפרלמנט אנג’ליקה וינציג, ונשיא הפרלמנט האוסטרי לשעבר וולפגנג סובוטקה.

בתום הפגישה קיימו הצדדים הצהרה משותפת מצולמת, ובה שלושת חברי הפרלמנט הביעו תמיכה מפורשת בישראל ובתושבי יהודה ושומרון.

ריינהולד לופטקה אמר, "הייתה לנו פגישה טובה, ובזמנים קשים חשוב שיהיו חברים טובים ואמינים, ואנחנו בסולידריות מלאה עם ישראל, עם תושבי השומרון". אנג’ליקה וינציג הוסיפה: "אני שמחה מאוד להיפגש איתך, ואנחנו נתמוך בכם - אם תרצו בכך".

וולפגנג סובוטקה ציין: "הפעם הקודמת שנפגשנו הייתה בווינה, עכשיו אנחנו בבריסל ואת הפעם השלישית נקיים בשומרון. אוסטריה תמיד לצדכם, אנחנו בצד של ישראל, וזו חובתנו להיאבק באנשטימיות בכל מקום שאנחנו רואים. כולנו צריכים לעשות הכול כדי לשרת את הדמוקרטיה הליברלית וישראל היא דמוקרטיה וכל המדינות מסביב לישראל אינן כאלה. המטרה שלנו היא שישראל לא רק תתקיים, אלא גם תחייה".

דגן אמר: "אני חייב לומר שאלה אינם ימים קלים, אנחנו מרגישים את התמיכה ואת הידידות האמיתית שלכם, ומחכים לכם בשומרון".

בסיום הפגישה סיכם דגן: "דווקא בזמנים קשים אלה, לראות חברי פרלמנט בכירים מהEPP - מהמפלגה של נשיאת הנציבות האירופית - מביעים תמיכה ישירה בהתיישבות ובמדינת ישראל, זו הוכחה לשותפות אמיתית ולחברות אמיצה. הידידות הזו איננה מובנת מאליה, והיא מראה שהאמת שלנו מנצחת כשמכירים אותה מקרוב".