הרב דוד יוסף מדבר בחריפות נגד בג"ץ ערוץ 7

הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, תקף הערב (חמישי) את שופטי בג"ץ על רקע שורת פסיקות, שלדבריו נעשות תוך התעלמות מוחלטת מעמדת הרבנות הראשית.

בדברים שנשא בכנס של ישיבת מרכז הרב בירושלים, אמר הרב: "כשאנחנו מדברים על הטוב, אני רוצה לדבר על ה'סור מרע'. חזרתי מביקור בארגנטינה, אני עוד לא נוחת, אני כבר שומע עוד בשורה רעה ועוד בשורה רעה - בג"ץ נותן לעצמו סמכות לא שלו".

הוא התייחס לסירוב בית המשפט לקיים דיון נוסף בעתירה הנוגעת להסדרת מבחנים לנשים בתחום הדיינות. "לפני כמה ימים הם דחו את הבקשה שלנו, הרבנים הראשיים, לקיים דיון נוסף בנושא של מבחנים לנשים. הם לא שמעו את העמדה שלנו".

לדבריו, מדובר במגמה מתמשכת שבה בג"ץ מקבל החלטות שפוגעות בסמכות הרבנות: "ביקשנו בסך הכל, אם אתם שופטי צדק, תשמעו את שני הצדדים. ההחלטה שלהם ניתנה במאמץ צד אחד. רבותיי, הלב כואב, הם דורכים על הרבנות ברגל גסה. הם כבר לא מתביישים".

"ההחלטה אחרי החלטה, הם מחליטים ותמיד נגדנו. מאז ומתמיד בתי הדין קבעו בענייני מזונות. זה היה חוקי".