פרסום ראשון: הרבנות הראשית לישראל הודיעה על פתיחת ההרשמה לבחינות ההסמכה במסלולים השונים, ובהם דיינות, כשרות, רבנות ותחומים מקצועיים נוספים.

ההרשמה מתקיימת באופן מקוון, ופתוחה למועמדים המבקשים להיבחן במסלולים הרלוונטיים.

ההרשמה נפתחה היום (חמישי), ותיסגר ביום כ"א בטבת, 10 בינואר. ההרשמה מתבצעת דרך האזור האישי הממשלתי, וניתן לגשת אליה רק באמצעות תעודת זהות ישראלית בתוקף.

בשלב זה ניתן להירשם לבחינות דיינות בנושאים חושן משפט א', חושן משפט ב', חושן משפט ג', אבן העזר ופסק דין. בבחינות הדיינות, מועד ניסן תשפ"ו מהווה את המועד האחרון שבו כלל הנושאים פתוחים להרשמה. החל ממועד אב תשפ"ו תחזור מתכונת הבחינות לסדר המקורי, כפי שהיה נהוג טרם מלחמת חרבות ברזל.

בנוסף, נפתחה ההרשמה לבחינות בתחומים מקצועיים ובהם משגיחי כשרות, ראשי צוותי שובי"ם, בודק חוץ, בודק פנים, שוחט, בודק סכינים ומנקר.

בנוסף לכך, נפתחה ההרשמה לבחינות במסלולים נוספים לרב צבאי בכל הנושאים, לרב קהילה בתפוצות א'-ב', לרשם נישואין ולמילה לשם גירות.

מועמדים השוהים בחו"ל ואינם מחזיקים בתעודת זהות ישראלית בתוקף, נדרשים לפנות למחלקת הבחינות באמצעות מערכת פניות הציבור של הרבנות הראשית, בצירוף צילום דרכון בתוקף.

מועד הבחינות נקבע ליום ראשון, ד' בניסן תשפ"ו, 22 במרץ.