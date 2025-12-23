עשרות נבחנים קיבלו היום (שלישי) את ציוני בחינת ניסוח פסק הדין, שנערכה בחשוון תשפ"ה - באיחור חריג של שנה וחודשיים מאז מועד הבחינה.

מדובר באחת התחנות המרכזיות במסלול ההכשרה לדיינות מטעם הרבנות הראשית לישראל.

הבחינה בודקת את יכולת המועמד לדיינות ליישם ידע הלכתי מעשי, תוך ניסוח פסק דין ברור ומנומק במקרים הלכתיים סבוכים - לרוב מעולמות חושן משפט.

העיכוב בפרסום הציונים הוא תוצאה של תופעה חוזרת: מחסור חמור בבודקי בחינות, הגורם לדחיות מתמשכות בפרסום תוצאות.

לאחרונה אושרה רפורמה, לפיה הציון יינתן לאחר בדיקה אחת בלבד - ולא בשתי בדיקות כפי שהיה נהוג - כדי לייעל את ההליך. ברבנות מקווים שהשינוי הזה יאיץ משמעותית את קצב פרסום הציונים למועמדים הבאים.