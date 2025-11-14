"זה שוד, תביא את כל הכסף" דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 28, לאחר שלפני כשבועיים ביצע שוד אלים בסניף דואר בבני ברק וגרם נזק מכוון לדלת סניף בנק ברמת גן. החשוד נעצר סמוך למקום זמן קצר לאחר המעשה.

על פי כתב האישום והחקירה שנוהלה בתחנת בני ברק-רמת גן, בשעות הבוקר התקבל דיווח על אדם שיידה אבנים לעבר דלת סניף בנק ברחוב בן גוריון ברמת גן, תוך שבעט בה עד שנשברה. החשוד נמלט מהמקום.

לאחר מכן התקבל דיווח נוסף על שוד בסניף דואר ברחוב בר כוכבא בבני ברק. מהחקירה עולה כי החשוד פגע פיזית בעובד המקום, גנב מוצרים ונמלט.

לדברי המשטרה, החשוד ניגש לפקיד ואמר, "זה שוד, תביא את כל הכסף שיש לך במגירה וגם את הכסף של השכנה שלך, יש לי נשק, תביא את כל הכסף שיש לך", תוך שסימן תנועת אקדח בידו.

עוד נמסר כי במהלך ניסיון למנוע ממנו את הגניבה, החשוד לקח קומקום חשמלי והטיח אותו בראשו של הפקיד.

החשוד אותר ונעצר על ידי שוטרים, והועבר לחקירה במהלכה נאספו ראיות מחזקות. בתום החקירה, יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה נגדו כתב אישום בגין דרישה באיומים של רכוש, תקיפה כדי לגנוב, גניבה, והיזק לרכוש במזיד. בנוסף הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.