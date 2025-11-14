דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי מביך את חיזבאללה וחושף כי הפוליטיקאי הנוצרי, אליאס חסרוני, חוסל על ידי יחידת ההתנקשויות של חיזבאללה בדרום לבנון.

מדובר במזכ"ל מפלגת "הכוחות הלבנוניים" בבינת ג'בייל, הידוע בעמדותיו התקיפות נגד חיזבאללה.

בליל ה-1 באוגוסט 2023, ארבו אנשי יחידת 121 של חיזבאללה לחסרוני בדרך הסמוכה לביתו שבעין איבל שבדרום לבנון. הם חטפו אותו, רצחו אותו באמצעות רעל ושברו את צלעותיו.

לאחר ההתנקשות, ניסו אנשי היחידה ליצור מצג שווא של תאונת דרכים. הם השיבו את גופתו של חסרוני לרכבו, דחפו אותו לעץ בצד הדרך והשאירו את הרכב כשהוא שקוע בתעלה, מתוך כוונה להסתיר את ההתנקשות.

יחידת 121, המכונה גם יחידת המעקב והמבצעים המיוחדים של חיזבאללה, משמשת זרוע ביטחונית פנימית שמבצעת חיסולים נגד עיתונאים, קצינים, פוליטיקאים ודמויות נוספות המתנגדות לארגון.

בין קורבנות היחידה נמנה גם ראש ממשלת לבנון לשעבר, רפיק אל-חרירי. מפקד היחידה, סלים עיאש, הורשע בשנת 2020 בבית הדין המיוחד של האו"ם בלבנון בהובלת צוות החיסול.

למרות הפגיעות שספג חיזבאללה לאחרונה, בצה"ל מעריכים כי הארגון ממשיך לנסות לערער את היציבות בלבנון, בין היתר באמצעות יחידת 121, המשמשת מכשיר לדיכוי פנימי ורדיפת מתנגדים.