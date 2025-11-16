שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, משיבה לביקורת הקשה שהוטחה בה מצד משפחות חטופים בעקבות דבריה בישיבת הממשלה האחרונה.

בראיון לערוץ 7 מסבירה סטרוק כי דבריה צוטטו באופן מסולף ומבהירה כי עמדתה הנחרצת היא שהשבת החטופים היא אחת ממטרות המלחמה, אך לא היחידה, ובוודאי שאינה מהווה תנאי מספק לסיומה. "כבר התרגלתי שמצטטים אותי עקום - ואז מגיבים. יצאנו למלחמה כדי להשמיד את חמאס, כדי לפרז את רצועת עזה, כדי להסיר כל איום מרצועת עזה כלפי ישראל, וגם כדי להשיב חטופים. אי אפשר להסתפק בהשבת החטופים בלבד ולסיים את המלחמה. זה פשוט לא יכול להיות".

היא אינה טוענת שהממשלה מתכוונת לסיים את המלחמה כעת - אך חוששת מהאווירה שנוצרה סביב הפסקת האש הנוכחית. לדבריה, היא נותרה בממשלה כדי לוודא שהמערכה אכן מתפתחת לכיוון הנדרש, של הכרעת המערכה.

החששות שהיא מעלה, קשורים לדעתה, לדיון שהתעורר בממשלה סביב הקמת ועדת חקירה למחדלי השבעה באוקטובר. לדבריה, ההיגיון הממשלתי עד כה היה לדחות כל חקירה כדי לא לפגוע במאמץ המלחמתי. "הסיבה המרכזית שעליה דיברנו שוב ושוב הייתה בגלל שאנחנו במלחמה. בזמן כזה אנחנו לא רוצים לגזול את הזמן ואת הקשב של כוחות הביטחון ושל הדרג המדיני לחקירה".

"כשמגיע ראש הממשלה ואומר 'עכשיו הזמן לקדם ועדת חקירה כי אנחנו בהפסקת האש' - אני באופן טבעי שואלת כמה זמן תימשך הפסקת האש ומחכה לדיון רציני בקבינט בנושא. ראש הממשלה הסביר לנו שאם המנגנון שארצות הברית רוצה להביא לא יחסל את חמאס בעזה אנחנו נצטרך לעשות זאת. זה איום על מדינת ישראל שאי אפשר להשאיר אותו קיים", הדגישה סטרוק.

באשר לאפשרות של כניסת כוח ערבי בינלאומי לרצועת עזה הבהירה השרה כי ישראל תתנגד לכל כוח שיש בו שמץ של איום. "אנחנו לא מסכימים שהטורקים או הקטארים יהיו שם. נראה את מי טראמפ יביא. יצאנו למלחמה כדי להסיר כל איום מעזה כלפי ישראל ולא כדי להחליף איום באיום".

לבסוף, התייחסה השרה להחלטת הממשלה לקדם ועדת חקירה בלתי תלויה, והדגישה כי היא תמכה במהלך בנחרצות. "חייבים לחקור לא רק את מה שקרה לפני השבעה באוקטובר, אלא ללכת אחורה לימי ההתנקות ולאוסלו. משפחת גולדין דרשה בראשית הדרך לפעול באופן כזה שהחטיפות יהפכו מבחינת החוטפים לנטל במקום לנכס. אם היינו פועלים באופן הזה לא היינו מגיעים לאירוע חטיפה המוני כפי שחווינו בשבעה באוקטובר".