הפרשן עמית סגל מגיב בחריפות לפעילת השמאל נאווה רוזוליו, שהגישה נגדו תלונה לרשות השנייה בעקבות דבריו בתכנית "פגוש את העיתונות", בהם אמר כי אינו מזדעזע מהפעיל מרדכי דוד שתועד מפגין נגד העיתונאי גיא פלג.

סגל כתב: "נאווה רוזוליו נעלבה אתמול מאוד כשאמרתי שהיא בזויה. להגנתה טענה ש'בזוי' זה הסתה (לפי הסקאלה הזו ארגון הפגנה זה התנקשות פוליטית), ובעיקר - שהיא מטרידה - סליחה, מוחה - רק מול פוליטיקאים מכהנים".

סגל צירף צילום מסך מציוץ של רוזוליו, מהתקופה בה הובילה מחאה נגד הרפורמה המשפטית, ובו קראה להפגין מול עיתונאים המזוהים עם הימין. הוא הוסיף: "הבזויה הנ"ל פעלה אקטיבית גם מול עיתונאים. נמתין במתח לניתוח אנליטי מפורט מדוע זה לא אותו דבר".

בהמשך כתב: "כל כלי שבו נעשה שימוש על ידי צד אחד יאומץ על סטרואידים בידי הצד השני. הבחירה היא אם לנרמל אלימות ולהאדיר את הקיצוניים ביותר או לשים לתופעה קץ לפני שהצד השני יעניק לה את המוטציה שלו".

הציוץ של נאווה רוזוליו בתקופת הרפורמה צילום: מתוך הטוויטר

דבריו נכתבו בתגובה לציוץ שפרסמה רוזוליו אמש: "הגשתי הערב תלונה לרשות השניה על הבריון הנאלח עמית סגל, שחושב שהוא יכול להסית נגדי בתכנית 'פגוש את העיתונות', ושזה יעבור בשתיקה.

לדבריה, "גנב הדעת הנכלולי ייצר סימטריה מניפולטיבית בין עבריינים אלימים שתוקפים אזרחים ועיתונאים - לבין פעילות מחאה לגיטימית ובלתי-אלימה מול נבחרי ציבור (וזאת מעבר להסתה האישית נגדי). ושותפו להנחיית התכנית, בן כספית, יושב לצדו ומאפשר להסתה לעבור בשתיקה, ולא פוצה פה - ממש כפי ששתק מול ינון מגל במקרה דומה".

"ועוד מילה לחדשות 12 - עד מתי תתנו במה ל'פרשן' הבדיין, ה'עיתונאי' הבלתי אמין, עמית סגל? איזה ערך עיתונאי הוא משרת? איך ביד אחת אתם 'מגנים' בשפה רפה את תקיפתו של העיתונאי גיא פלג, וביד שניה אתם נותנים פתחון פה למנרמל ומכשיר האלימות נגדו?"