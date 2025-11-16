בכירים ב'דגל התורה' מותחים היום (ראשון) ביקורת חריפה על שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעקבות החלטת הממשלה לאשר הקצאה תקציבית של 114 מיליון שקלים למספר מסגרות חינוכיות, חברתיות וביטחוניות - ביניהן גם מוסדות תורניים מעודדי גיוס.

לדבריהם, "בצלאל סמוטריץ' חזר ואמר כל העת שלא ייתן לפגוע בישיבות הקד', אבל בידו השניה הוא ממשיך לתקצב רק את הישיבות שלו. מה שהוא לא הצליח להעביר בתקציב הוא מנסה להעביר עכשיו. אנחנו לא נאפשר לו את זה. וכל האמירות שלו שכביכול דואג לעולם התורה הם כעורבא פרח".

ההחלטה שאושרה בממשלה, ועוררה את זעמם של בכירי 'דגל התורה', כוללת הקצאה של 15 מיליון שקלים לישיבות הסדר, ישיבות מעודדות גיוס וישיבות גבוהות, לצד תוספת תקציבית משמעותית לישיבות ההסדר הממומנות על ידי משרד הביטחון.

בנוסף, 60 מיליון שקלים הוקצו לאגף חברה ונוער במשרד החינוך, מתוכם 20 מיליון לתנועות נוער, 12 מיליון לכפרי סטודנטים, 10 מיליון לתוכניות שנת שירות, 8 מיליון למכינות אופק ו-10 מיליון לקבוצות מחנכים.

לשירות הלאומי הוקצו 10 מיליון שקלים, וכ-12.5 מיליון שקלים יועברו לצוותי חירום יישוביים ביישובי הנגב והגליל.

השר סמוטריץ' בירך על ההחלטה ואמר: "אנו ממשיכים לחזק את עמודי התווך של החברה הישראלית - ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות המעודדות שילוב של ספרא וסייפא ומעודדות גיוס לצה"ל, לתנועות הנוער, למכינות, לשירות הלאומי במערכת החינוך ולמיזמים נוספים. אלו המערכות שמגדלות את דור המנהיגות הבא, מחזקות את החוסן החברתי, ומובילות התנדבות, ציונות וערבות הדדית. זו החלטה שמבטאת סדרי עדיפויות נכונים, ציוניים וערכיים של ממשלה שמחויבת לדור העתיד של עם ישראל".