תיעוד ממבצע לילי של כוחות חטיבה 228 דובר צה"ל

כוחות חטיבה 228 וחטיבת 300 בפיקוד אוגדה 91 פועלים במרחב דרום לבנון לאיתור והשמדת תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה.

במהלך פעילות לילית בכפר עיתרון, השמידו כוחות חטיבה 228 מספר מבנים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לפעולות טרור. בצה"ל מדווחים כי לאחרונה זוהו במקום ניסיונות לשיקום המבנים.

במקביל, בכפר ראמיה, כוחות חטיבת 300 ביצעו פעולה ממוקדת להשמדת אמצעי לחימה. בין האמצעים שאותרו והושמדו: רובים מסוג קלצ'ניקוב, מחסניות ותחמושת.

בנוסף, בשבוע החולף תקפו כוחות האוגדה בשיתוף חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן חמש מטרות טרור בכפרים שונים, וחיסלו שלושה מחבלים מארגון חיזבאללה.

צה"ל הדגיש כי "הימצאותם של תשתיות טרור אלה מהווה הפרה של ההסכם בין ישראל ללבנון. צה"ל ממשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על שטח מדינת ישראל".