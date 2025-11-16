בזמן שמהלכים מדיניים עוסקים בפירוק חמאס מנשקו כחלק מ"היום שאחרי", נחשף הערב (ראשון) ב"כאן חדשות" כי חמאס החל באגירת אמצעי לחימה מתקדמים מחוץ לרצועה, בהמתנה ליום פקודה.

על פי הדיווח, הנשק נאגר בשבועות האחרונים באפריקה, תימן ומדינות נוספות התומכות בארגון, ומיועד לשינוע והברחה בהמשך למוקדים אסטרטגיים - בהם גם רצועת עזה.

בדיווח צויין כי הפעולות מתבצעות דווקא בשעה שגוברים הדיבורים על פירוק חמאס מנשקו, והן מהוות עדות לכוונות הארגון לשמר ולהחיות את כוחו הצבאי ביום שאחרי המלחמה, כחלק מתכנון ארוך טווח.

לפני כשבוע וחצי נחשף כי שירות המודיעין הפנימי של אוסטריה איתר מחסן נשק בווינה, שלפי החשד שייך לחמאס ויועד לשימוש בפיגועי טרור אפשריים באירופה.

לפי הצהרת משרד הפנים האוסטרי, במסגרת החקירה נעצר בלונדון אזרח בריטי בן 39 בשם מוחמד, החשוד כי היה קשור למחסן הנשק.

על פי ההודעה, "מוסדות ישראליים או יהודיים באירופה היו ככל הנראה מטרות הפיגועים האלה". לאחר זיהויו, החלה בריטניה בתהליך הסגרתו.

החשוד נעצר כחלק מחקירה בינלאומית של המינהל לביטחון המדינה ושירותי המודיעין באוסטריה, שעסקה בארגוני טרור ברחבי העולם שנחשדו בקשרים ישירים לחמאס. מהחקירה עלה החשד כי קבוצה קטנה של פעילי או תומכי טרור הבריחה נשק לאוסטריה, לצורך שימוש אפשרי בפיגועים.

משרד התובע הפדרלי בגרמניה, שהיה שותף לחקירה, ציין כי מוחמד נפגש פעמיים עם אדם בשם עבד, שנעצר בגרמניה בחודש שעבר בחשד לתכנון פיגועים נגד מוסדות ישראליים ויהודיים במדינה.

במחסן שנחשף נמצאו חמישה אקדחים ועשר מחסניות, שאוחסנו במזוודה ביחידת אחסון שכורה. גורמי אכיפה באוסטריה העריכו כי הנשק יועד גם לפעולות נוספות הקשורות לחמאס, שפרטיהן לא פורטו.