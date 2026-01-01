שופטי בג"ץ יצחק עמית, עופר גרוסקופף וגילה כנפי שטייניץ הוציאו צו על תנאי למדינה, בעתירות שהוגשו נגד החוק שמאפשר שלילת תקציבים ממוסדות חינוך ואף פיטורי מורים בשל הזדהות עם טרור.

הצו מחייב את המדינה להשיב עד סוף חודש אפריל 2026, ולהבהיר מדוע לא יבוטל החוק שעבר ביוזמת ח"כ צביקה פוגל ממפלגת עוצמה יהודית.

החוק שנחקק ביוזמת ח"כ פוגל נועד, לדבריו, להתמודד עם תופעות של הסתה ותמיכה בטרור במוסדות חינוך, ומעניק לשר החינוך סמכות לשלול תקצוב מבתי ספר שיימצא בהם תוכן תומך טרור. בנוסף, הוא מאפשר לפטר מורים על רקע דומה - גם ללא שימוע מוקדם.

העתירות הוגשו על ידי קבוצת מורים וכן על ידי ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה להוצאת הצו: "הוצאת צו על תנאי נגד חוק של חברי ח"כ צביקה פוגל שמטרתו למנוע הסתה ותמיכה בטרור במערכת החינוך היא עיוות מוסרי חמור. בית המשפט העליון נותן רוח גבית לתמיכה בטרור, הוא איבד מזמן את הדרך הנכונה. נמשיך לעמוד מאחורי החוק שמגן על ילדי ישראל ועל עתידם, בלי למצמץ ובלי להתנצל".

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ פוגל הגיב: "בג"ץ שוב פועל לבטל חוק שמגן על אזרחי ישראל. הפעם, את החוק שיזמתי להרחיק מורים תומכי טרור מבתי הספר. לא ייתכן שמי שמסית נגד המדינה ימשיך ללמד. 35 תלמידים שייחשפו להסתה - הם פוטנציאל ל-35 פצצות מתקתקות. ‏לא אוותר. החוק חייב להישאר".

ח"כ עמית הלוי הגיב: "עצם העובדה שיש בכלל אדם בעולם ששואל מדוע לא למנוע ממי שמזדהה עם טרור לחנך ילדים היא טרגדיה חולנית, העובדה שמדובר בשופטי בית המשפט העליון חושפת בפעם המי-יודע-כמה את חוסר שיקול הדעת וחוסר האחריות הציבורית של שופטי בג"ץ כלפי שלומם וביטחונם אזרחי ישראל".