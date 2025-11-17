תושב המאחז: ירון רוזנטל בגד בנו באדיבות המצלם

תושבים מהיישובים מיצד ופני קדם שיגרו הבוקר (שני) מכתב חריף לראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, בעקבות הרס המבנים בגבעת צור משגבי.

במכתבם תקפו התושבים את התנהלות המועצה כלפי אנשי הגבעה והאשימו את רוזנטל בהפקרת ההתיישבות היהודית באזור.

"אנו מביעים זעזוע מהמהלך ההרסני והחד-צדדי שנעשה על ידי המועצה", כתבו בפתח מכתבם. "שמענו על תכניותך לכלות את ההתיישבות היהודים ברכס כנוב (שאללדה לשעבר) וגבעת הטילים כפי שפורסם על ידי המועצה, תוך הכללתם והכפשת כאנשים אלימים בשיח שמתאים לאויבי ההתישבות".

משפחות עם ילדים מפונות מביתן ללא קרדיט

התושבים הוסיפו: "זוכרים אנו היטב את האזורים הללו מלאים בפולשים ערבים מסעיר שהלכו וגדלו במשך שנים, והיוו איום חמור על הישובים - תוך חוסר אונים מוחלט של מחלקת קרקעות במועצה. הפולשים הללו עזבו אך ורק בגלל החלוצים שבאו במסירות נפש להתיישב במקום בתנאים קשים ביותר".

עוד הוסיפו: "הנפת חרב כזו הינה בגידה מוחלטת בהתיישבות, והעברת מסר הרסני לכל החלוצים שבכוונתם להתפתח ולהתיישב בשטחי C ביהודה ושומרון".

התושבים טענו כי בעוד השתלטויות נרחבות של פלסטינים על אדמות מדינה נמשכות, דווקא נגד בנייה יהודית מופעלת "אסרטיביות". לדבריהם, "במשך שנים אנו רואים השתלטויות מאסיביות על שטחי C באזורנו, ואף הרס אדמות מדינה בצורה נרחבת על ידי מחצבות בית פאג'ר - תוך התעלמות מדינת ישראל וחוסר יכולת של מחלקת קרקעות במועצה לעשות דבר בנידון. האסרטיביות שהינך פועל בה כעת מוטב ותופנה כלפי הבנייה הערבית באזורנו שגדלה באופן קטסטרופלי ביותר".

מכתב התושבים צילום: ללא קרדיט

ראש המועצה רוזנטל הגיב: "אי אפשר לפתח את גוש עציון כשקומץ אנשים משתלט על מאות רבות של דונמים ובונה מבנים מאולתרים דווקא על הקרקע המיועדת להקמת אלפי יחידות דיור לדור ההמשך.

בנייה פיראטית באזור שאינו מאוים כלל פוגעת ביישובים הסמוכים, חוסמת את כביש הגישה המתוכנן, ומייצרת אנרכיה מוחלטת, כולל מכירת קרקעות פרטית על ידי אנשים שאינם בעליהן. כך לא בונים התיישבות, וכך בוודאי שלא מביאים מיליון יהודים ליהודה ושומרון. אני מודה לשר סמוטריץ על שיתוף הפעולה החשוב בבניית גוש עציון.

ההתיישבות פורחת כי אנחנו עובדים בתיאום ובתכנון. זהו יום קשה, אבל אם לא נעצור את הבנייה הפראית היום, נשלם מחיר כבד על עתיד ההתיישבות מחר".