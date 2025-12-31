סמוטריץ' מברך אחרי האישור ללא קרדיט

מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי (מת"ע) אישרה למתן תוקף תכנית מקיפה לבניית 509 יחידות דיור חדשות ביישוב החרדי מיצד שבמזרח גוש עציון.

מדובר באחת מתכניות הפיתוח הגדולות שהוגשו ליישוב, והיא כוללת גם שטחים לצורכי ציבור, מוסדות חינוך, מסחר, תעשייה ותיירות.

המהלך מקודם בהתאם להנחייתו של שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', במסגרת מדיניות כוללת לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון והעמקת האחיזה בשטח.

לדברי סמוטריץ', "אישור 509 יחידות הדיור במיצד הוא צעד נוסף במימוש מדיניות ברורה של חיזוק ההתיישבות והעמקת האחיזה במזרח גוש עציון. אנחנו בונים, מפתחים ומיישבים ובכך קובעים עובדות בשטח ומורידים מהשולחן את רעיון המדינה הפלסטינית. אני מודה לראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל על שיתוף הפעולה, לאנשי מינהלת ההתיישבות ולאנשי המנהל האזרחי על עבודה מקצועית, יסודית ונחושה שמתרגמת מדיניות למציאות".

ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, בירך על אישור התכנית ואמר: "בגוש עציון בונים, בונים ובונים, ומחזקים את אחיזתנו בהר הטוב הזה. אנו מקפידים לבנות לכל המגזרים כיאה לבית ישראלי. אני מודה לשר סמוטריץ וליהודה אליהו שממש בסופה של השנה שברו שיא חדש באישור אלפי יחידות בגוש עציון. בעזרת השם ביחד נבנה את גוש עציון שלנו".

אלחנן פרומר, חבר המועצה האזורית גוש עציון, הדגיש את הפוטנציאל המשמעותי של התכנית: "התב"ע שאושרה היום מביאה בשורה אדירה בתחום הדיור תביא להכפלה של כמות התושבים בישוב מעבר לכך היא נותנת מענה לשטחים ציבוריים מוסדות חינוך תעשיה מסחר ותיירות מה שיביא לחיזוק הכלכלה המקומית".

יו"ר ועד היישוב מיצד, שלום ניסטנפובר, הוסיף: "הזדמנות טובה לומר תודה לשר האוצר היקר בצלאל סמוטריץ על העבודה העצומה לטובת ההתישבות בכלל ובפרט על אישור התב"ע הנוכחית להרחבה נוספת של עוד 509 יחידות דיור בישוב. אנו מודים לשר על שיתוף הפעולה לאורך כל הדרך לטובת ישוב מיצד".