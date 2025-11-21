עיכוב הפעילים צילום: באדיבות המצלם

המשטרה עיכבה הבוקר (שישי) מספר פעילי ימין שתלו שלטי מחאה סמוך לביתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ ביישוב קדומים.

לפי הפעילים, נאמר להם כי העיכוב בוצע בחשד לפגיעה בביטחון המדינה. לטענתם, הם לא עשו דבר מלבד תליית שלטים.

את השלטים הם תלו במחאה על ההריסות שהתרחשו השבוע בגבעת צור משגבי שבגוש עציון. בין הסיסמאות שנכתבו: "להרוס ליהודים? השתגעתם?", "יהודי לא מגרש יהודי" ו"לא מחזקים את ההשתלטות הפלסטינית".

חלק מהשלטים כללו את הסלוגן של מפלגת הציונות הדתית: "מה שאתה בוחר זה מה שאתה מקבל", ולצידו תמונה של כוחות הרס.

על גבי השלטים הוצגו תמונותיהם של השר סמוטריץ', ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל, ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ - אשר הוביל את מכתב ראשי המועצות שתמך בביצוע ההריסה.

לטענת הפעילים, למרות שמדובר במחאה לא-אלימה, שוטרים שהגיעו למקום עיכבו אותם ולאחר זמן מה הוציאו אותם אל מחוץ ליישוב קדומים, שם מתגורר כאמור השר סמוטריץ.

פעילים מעוכבים צילום: באדיבות המצלם

גורמים בהתיישבות מתחו ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה, ואמרו, "עיכוב של מפגינים שתלו שלטי מחאה הוא פגיעה קשה בחופש הביטוי ובדמוקרטיה".

עוד נמסר: "אנו מצפים מהשר סמוטריץ', ממועצת יש"ע וראשי המועצות להתעשת מידית ולהבין כי מיישבי הארץ הם לא האויב. הפסיקו את הפגיעה והתנכלויות ומקדו את המאמצים שלכם במלחמה באויב הערבי שמנסה לתפוס עוד ועוד שטחים מאדמת ארץ ישראל".