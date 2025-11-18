תחקיר פנימי של צה"ל, שנחשף הבוקר בגלי צה"ל, מגלה כי הצבא הגיע ל-7 באוקטובר כשהוא אינו ערוך למלחמה ממושכת ורב-זירתית.

על פי הדיווח, המסמך לא הוצג לרמטכ"ל אייל זמיר ולא נבדק על ידי ועדת תורג'מן שעסקה בבחינת תחקירי האירועים.

על פי הממצאים, תרחיש הייחוס של צה"ל טרם המלחמה דיבר על 21 ימי לחימה בלבנון ולאחר מכן 14 ימי לחימה בעזה - פריסה של חמישה שבועות בלבד, שאינה רציפה. התוצאה הייתה הערכת חסר שיטתית של אורך המלחמה והיערכות תשתיתית בהתאם.

בהתאם להערכה זו, גם כמויות החימוש והחלפים שנצברו היו בלתי מספקות. צה"ל נאלץ, לפי התחקיר, לצאת למסע רכש מיידי בחודשים הראשונים למלחמה, דבר שעיכב את יכולות התמרון והתגובה של הכוחות בשטח.

סוגיה נוספת שבלטה בתחקיר מצביעה על תלות מסוכנת במחסני החירום של ארצות הברית. במהלך השנה שלפני המלחמה, העבירה ארה"ב למלחמה באוקראינה למעלה מ-100 אלף פגזי ארטילריה מתוך מחסנים שהיו ממוקמים בישראל. כאשר התברר כי מחסנים אלו התרוקנו, נחשף צה"ל לחוסר מהותי בתחמושת קריטית.

התחקיר נערך בידי קצין בדרגת אלוף-משנה מאגף התכנון, ומתח ביקורת קשה על דרגים שונים - לרבות זרוע היבשה, אגפי המטה הכללי ומשרד הביטחון.

למרות חומרת המסקנות, לא הוצג המסמך לרמטכ"ל, לא נבדק על ידי ועדת תורג'מן, אך כן הועבר למשרד מבקר המדינה.