נציגי הערים גרינוויל, סנטרל סיטי ומחוז מולנברג במדינת קנטקי, לצד סנטה פה - בירת מדינת ניו מקסיקו, חתמו באחרונה על אמנה מיוחדת המביעה תמיכה בלתי מסויגת בזכותה של ישראל להחיל ריבונות בשטחי יהודה ושומרון.

האמנה כוללת התחייבות לעמוד לצד ישראל במאבקה בטרור, הכרה בזכותה להגנה עצמית, ותמיכה בצעדים פרו-ישראלים - בהם חקיקה חינוכית וערכית נגד אנטישמיות, והשקעה ממשלתית באגרות חוב ישראליות כצעד כלכלי של סולידריות.

נציגי הערים העניקו את האמנות לראש מועצת שומרון יוסי דגן, בטקס סמלי שנערך במרפסת של המדינה בפדואל, והביעו תקווה כי ערים נוספות במדינת קנטקי יצטרפו למהלך. בהחלטה גם נכללה הוקרה לדגן על תרומתו לחיזוק הקשר בין הקהילות.

בדברי התודה שלו אמר דגן: "אנחנו אוהבים אתכם. אתם נלחמים איתנו יום אחר יום ולילה אחר לילה כדי להביא ריבונות ליהודה ושומרון, ובמיוחד בימים לא קלים אלו, שבהם לא כל הנושאים ברורים. אתם יודעים מהו הצדק, ואתם שותפים אמיתיים".