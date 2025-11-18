נתונים רשמיים של צה"ל שנחשפו על ידי התנועה לחופש המידע מצביעים על היקף נרחב של שירות מילואים בקרב תושבי המועצה האזורית בנימין בשנת 2024.

בבחינה שבוצעה בקרב 40 הרשויות הגדולות בישראל, דורגה בנימין במקום הראשון במספר ימי המילואים ביחס לגודל האוכלוסייה בגיל שירות (19-45), על פי נתוני מרשם האוכלוסין.

על פי הנתונים, ממוצע ימי המילואים של תושבי בנימין בשנת 2024 עמד על 32 ימים לאדם בגיל הרלוונטי.

מדובר בפער משמעותי לעומת המקום השני בדירוג, מודיעין-מכבים-רעות, שם עמד הממוצע על 18 ימים בלבד.

הנתונים מצביעים גם על תרומה נרחבת ביישובים הבולטים בתוך המועצה: בשילה נרשמו למעלה מ-100 אלף ימי מילואים, בכפר אדומים ובטלמון כ-86 אלף ימי מילואים כל אחד, בעלי כ-80 אלף ובעפרה מעל ל-50 אלף.

במספר מקרים, יישובים בודדים בבנימין ביצעו יותר ימי מילואים מאשר ערים שלמות ברחבי הארץ.

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, התייחס לנתונים ואמר: "אנו גאים בתושבי בנימין שמובילים בתרומתם למדינה האהובה שלנו ולמרות כל הקשיים וההקרבה הגדולה יוצאים מתוך תחושת שליחות להגן על עמנו ולהילחם על ארצנו. דווקא בימים בהם ישנם גורמים המנסים להשחיר את ההתיישבות ביו"ש, הנתונים מוכיחים כי אנשי ההתיישבות הם חוד החנית של מדינת ישראל גם בשירות מילואים".