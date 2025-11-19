ניצב מני בנימין, מפקד יחידת להב 433, זומן הבוקר (רביעי) לחקירה נוספת במחלקה לחקירות שוטרים.

הזימון מגיע יממה לפני תום תקופת הרחקתו מהמשטרה, שנקבעה על ידי מח"ש בשבוע שעבר.

בנימין חשוד בעבירות של הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה, לאחר שעל פי החשד פעל בנושא שבו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי לדווח על כך, ואף ניסה להשפיע על דרך הטיפול בו במסגרת יחידתו.

גורם בכיר המעורה בפרטים ציין כי בנימין סייע לכאורה לאיש עסקים שלו קשר אישי עמו, במהלך חקירה רגישה שהתנהלה ביחידה שבראשה הוא עומד.

בשבוע שעבר עוכב בנימין לחקירה לאחר שהשתתף בכנס קצינים בכירים. חוקרי מח"ש המתינו לסיום האירוע וביקשו ממנו להתלוות אליהם.

הוא נחקר במשך למעלה משבע שעות, ובסיומה הורחק מלשכתו למשך תשעה ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה.

במסגרת תנאי ההרחקה הוחרם גם מכשיר הטלפון הנייד שלו. בנימין, הנמצא בעמדה רגישה ומרכזית במשטרת ישראל, מופקד בין היתר על יחידות החקירה המטפלות בשחיתות ציבורית, לרבות תיקים הנוגעים לאישי ציבור בכירים.