המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) הסירה היום (רביעי) את צו איסור הפרסום על חקירתו של ניצב מני בנימין, וזאת בעקבות המעבר לחקירה גלויה בפרשה רחבה שמנהלת ימ"ר צפון בשיתוף מח"ש.

במסגרת הפרשה נעצרו בין היתר ראש עיריית נצרת לשעבר, מקורביו ובכירים בארגון הפשיעה בכרי.

לפי הודעת מח"ש, החשד נגד ניצב בנימין הוא כי פעל בניגוד עניינים - תוך שמירה על קשר עם ראש העיר לשעבר, עמו הוא מצוי בהיכרות אישית שלא דווחה, ואף שיתף אותו במידע משטרתי.

בנימין, שזיהה כי נאספו ראיות נגדו, נחשד כי פעל מול גורמי משטרה בצפון כדי להעביר את חומרי החקירה לטיפול יחידה אחרת, הכפופה אף היא לו.

מח"ש חקרה אותו בחשד לעבירות של הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

על פי ההודעה, הוא שוהה כעת תחת תנאים מגבילים, הכוללים בין השאר איסור על יצירת קשר עם מעורבים בפרשה. החקירה, שמנוהלת על ידי צוות חשיפה במח"ש, עדיין נמשכת.

מעצר חשודים מארגון הפשיעה צילום: דוברות המשטרה

במהלך הלילה פשטו מאות שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב על מתחמים המשויכים לבכירי ארגון הפשע "בכרי". במסגרתם נעצרו בכירים בארגון, לצד אנשי עסקים ובעלי תפקידים בעיריית נצרת, בעבר ובהווה, במסגרת פרשיית "מבוך הכסף".

לפי החשד, מדובר במעורבות עמוקה של גורמים עירוניים בשיתוף פעולה עם ארגון הפשע, שהוביל להשתלטות בפועל על ניהול הכספים בעירייה. לפי החשד, כספים ציבוריים הועברו לארגון בדרכים שונות, תוך הפעלת לחץ על עובדים בכירים.

ארגון "בכרי" מזוהה עם פעילות עבריינית נרחבת בצפון - לרבות גביית דמי חסות, סחיטה באיומים, השתלטות על מכרזים ציבוריים, ובשנים האחרונות גם מעורבות באירועי רצח כחלק ממאבקי שליטה מול ארגוני פשיעה מתחרים.

הפרשה הנוכחית נחשפת זמן קצר לאחר פרשיית "הנסיך", במסגרתה הופעל עד מדינה נגד ארגוני "אבו לטיף" ו"חרירי". באותה פרשה נעצרו רבים, בהם בכירים בארגון "אבו לטיף".