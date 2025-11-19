מפלגת הציונות הדתית פרסמה הבוקר (רביעי) הודעה בה הבהירה כי לא תתמוך בחוק גיוס סמלי בלבד, תוך הסתייגות מהודעות התמיכה שפורסמו מצד 'דגל התורה' החרדית.

"הודעות לתקשורת זו לא תוכנית עבודה - לא מפי דגל ולא מפי גורמים בקואליציה", נמסר מהמפלגה. "רק חוק שישנה את המציאות הקיימת ויגייס חרדים הוא חוק שיעבור אותנו. מדינת ישראל זקוקה לעוד חיילים. נקודה".

מוקדם יותר היום עדכנה סיעת דגל התורה כי קיבלה את אישורם של רבני הסיעה, הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש, להמשך קידום החוק במסגרת דיוני ועדת החוץ והביטחון.

עם זאת, ההכרעה הסופית של הסיעה תתקבל רק לאחר עיון בנוסח החוק המלא.

בדגל התורה פנו לציבור לומדי התורה בקריאה להמשיך ולהתחזק בלימוד, "דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא", לשון ההודעה.

חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית, אותו מקדם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, נתון לביקורת בטענה כי הוא מהווה גרסה מקילה לעומת זו שקודמה על ידי ח"כ יולי אדלשטיין.

גם באגודת ישראל הביעו הסתייגות מהמהלך. יו"ר הסיעה, ח"כ יצחק גולדקנופף, הבהיר: "טרם קיבלתי את טיוטת החוק - ולכן היא לא הובאה לפני מועצת גדולי התורה. מובהר חד-משמעית: אגודת ישראל לא תתמוך בשום הצעת חוק הכוללת סנקציות או פגיעה כלשהי במעמדם ובזכויותיהם של לומדי התורה כפי שנהוג עד היום".