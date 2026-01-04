קבוצת אברכים ראשונה התגייסה היום (ראשון) לקורס ייחודי להכשרת מש"קי ת"ש במטרה לצמצם פערים ולספק מענה מותאם למשרתי המגזר החרדי.

הקורס מתקיים בהפרדה מגדרית מלאה, תוך הקפדה על אורח חיים חרדי, ונועד להכשיר מש"קים שיגיעו מתוך הקהילה החרדית ויוכלו לתת מענה מדויק, מהיר ורגיש לאתגרים הייחודיים של המשרת החרדי בצה"ל - במיוחד בתחום תנאי השירות ותשלומי המשפחה (תשמ"ש).

משתתפי הקורס יעברו הכשרה מקצועית בת כחודש, ובסיומה ישובצו בכלל היחידות בהן פועלים משרתי המגזר החרדי, ויספקו ליווי אישי ומענה מקצועי עבור חיילים מכל הזרמים החרדיים.

היוזמה היא חלק ממודל רחב שמובילה עמותת "מעלות צור" ולדברי גורם בעמותה, "המהלך הזה הוא חלק מתפיסה רחבה שאנו מובילים. הבנו שכדי שמשרת חרדי יוכל להתרכז בשירות, הוא חייב שקט נפשי בכל הנוגע לכלכלת הבית".

לדבריו, "עד היום היה קושי אמיתי בגישור על הפערים מול המערכת הצבאית הרגילה שלא תמיד הכירה את המורכבויות הייחודיות לנו. המעבר למש"קי ת"ש מתוך המגזר הוא צעד יוצא דופן שמשנה את כללי המשחק - הוא מבטיח טיפול מקצועי, רגיש ומהיר, ומעניק מעטפת תומכת שכוללת גם הבטחת תשלום מהיום הראשון למצטרפים".