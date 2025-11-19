משפטו של אזרח לבנוני בן 35 המזוהה עם ארגון חיזבאללה נפתח אתמול (שלישי) בעיר צלה שבצפון גרמניה.

האיש, המזוהה רק כ"פאדל ז'" בשל חוקי הפרטיות במדינה, נאשם כי סייע לרכישת רכיבים עבור תוכנית הכטב"מים של הארגון.

לפי דיווח של רשת BBC, פאדל ז' פעל במסגרת תוכנית רכש טכנולוגי רחבת היקף שמפעיל חיזבאללה באירופה, בין היתר דרך חברות קש הרשומות על שמו ועל שם מכריו. הוא נאשם כי רכש רכיבים בשווי כולל של כ-1.4 מיליון אירו, שכללו מעל 2,000 מנועים ויותר מ-600 פרופלורים.

על פי כתב האישום, פאדל ז' שימש קודם לכן במחלקת ההסברה של חיזבאללה, ובשנת 2022 הפך ל"סוכן זר" בתוכנית הכטב"מים. תחילה פעל מברצלונה, ובקיץ 2023 עבר לגרמניה. התביעה הפדרלית ציינה, "הארגון מפעיל סוכנים זרים שרוכשים בחשאי רכיבים באירופה ומבריחים אותם ללבנון".

עוד נמסר כי שניים מהמנועים שרכש שימשו להרכבת כטב"מים שנשלחו לישראל, ובהם כטב"ם שנשא מטען והתפוצץ בדיור המוגן בהרצליה בליל יום כיפור. באירוע זה לא היו נפגעים, אך כ-200 דיירים שהו במקום בעת הפיצוץ. התביעה טוענת כי מעשיו של פאדל ז' מהווים סיוע לניסיון רצח.