דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, פרסם היום (רביעי) אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, בעקבות כוונה לתקוף תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה באזור.

בהודעה שפורסמה בערוצים הרשמיים, נמסר כי התקיפה הצפויה באה "בעקבות ניסיונות אסורים מצד חיזבאללה לשקם את פעילותו בדרום לבנון", וכי על אזרחים המתגוררים בסביבת המבנים שסומנו במפות המצורפות - לפנות את האזור באופן מיידי.

האזהרה הופנתה במיוחד לתושבי הכפרים דיר כיפא ושח'ור, אשר על פי צה"ל, בסמוך למבנים שבשימוש חיזבאללה.

אדרעי כתב: "אתם נמצאים בקרבת מבנים בהם עושה שימוש חיזבאללה. למען ביטחונכם, עליכם לפנות אותם באופן מיידי ולהתרחק מהם. שהייה באזור המבנים המסומנים מסכנת את חייכם".