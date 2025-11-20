באירוע "זיכרון גבורה ותקומה", בהובלת משרד המורשת, שוחחנו עם שר המורשת, עמיחי אליהו, שהציג את התפיסה העומדת מאחורי פעילות משרדו בימים אלו - כתיבת הנרטיב הלאומי שיחזק את עם ישראל אל מול משברי ההווה והעתיד.

השר אליהו רואה באירועי ה-7 באוקטובר פרק נוסף ומשמעותי בסיפור בן 3,000 השנים של העם היהודי, וקורא להתמקד ברוח האחדות ובסיפורי העוצמה והגבורה שנולדו מתוך הכאב.

בראיון לערוץ 7 הוא קובע כי התפקיד הלאומי כעת אינו רק להתמודד עם המציאות, אלא לעסוק ב"כתיבת המורשת לדורות הבאים. אנחנו לא יכולים לעסוק אך ורק בכאב - כי מתוך הכאב הזה היו גם סיפורי גבורה ועוצמה של אזרחים מכל הגוונים".

לדבריו, חובה לספר את הסיפור הזה בכדי למנוע שִכחה, כפי שקורה לעיתים בעולם וגם בתוך החברה הישראלית. "אם לא נתעסק בכתיבה הנכונה של הדבר הזה מהר מאוד ישכחו אותו. יש כבר בעולם אנשים ששכחו".

השר אליהו פירט את משמעות הכותרת "זיכרון מצמיח עם" - המסר המרכזי של האירוע. "זיכרון מצמיח עם זה אומר שאתה יכול לספר לעצמך סיפורים שמחלישים אותך ואתה יכול לקחת את הסיפורים האלה ולהפוך את הצלקת לעטרת כבוד. אתה יכול להפוך את הצלקת ואת הכאב לדבר שמצמיח אותך קדימה, כמו שהעם היהודי עשה לאורך כל שנותיו, וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות פה".

למרות שהמלחמה טרם הסתיימה, השר טוען כי אין סתירה בין הלחימה להנחלת המורשת. הוא מתייחס לאתגר של יצירת נרטיב מאחד בתוך חברה רבגונית וטעונה. "הסיפור ייצא מהסיפור של כולנו. ברגע שמשתיקים סיפורים מסוימים ומנסים להכתיב את ההיסטוריה בצורה מסיימת - נוצר עיוות. אנחנו רוצים לתת לכולם לספר את הסיפור".

השר אליהו התייחס גם לנושא הקמת ועדת חקירה למחדלי השבעה באוקטובר. "אני מבין שיש מי שיש להם חוסר אמון בוועדה שתמנה את הוועדה אבל גם לנו יש חוסר אמון בהובלה של בית המשפט והאופוזיציה. קראנו להקים ועדת חקירה פריטטית, יחד. לא נהיה מוכנים לתת למי שמבחינתנו מושחתים ואשמים לקבוע את הרכב ועדת החקירה".