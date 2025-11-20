סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, חתם על כתב מינוי לשופט (בדימוס) יוסף בן חמו, אשר ימונה כממלא מקום זמני של היועצת המשפטית לממשלה בטיפול בפרשת ההדלפה מבסיס שדה תימן.

המינוי נכנס לתוקף לאחר שבן חמו נקלט כעובד מדינה, בהתאם לדרישת בג"ץ.

על פי כתב המינוי, בן חמו יטפל בשני נושאים מרכזיים: פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן ועבירות השיבוש והפגיעה בהליכים משפטיים וחקירתיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה.

המינוי תקף עד להסרת המניעה של היועצת המשפטית לממשלה לעסוק בפרשה.

לוין מסר: "בשבוע האחרון מתברר שוב עד כמה עמוקה הבעיה בחקירה - במקום לאפשר חקירה שקופה ומקצועית, מתקבלות החלטות שמסכלות אותה בפועל. בית המשפט לא רק מנע את עבודתו של השופט קולה, אלא גם קבע קריטריונים מחמירים למינוי, שכמעט ולא ניתן לעמוד בהם".

לדבריו, "השופט בן חמו הוא בעל ניסיון רב, יושרה ואומץ, כפי שמשתקף מעצם נכונותו לשאת בתפקיד. הנזק לחקירה כבר עצום. מקהלת השמאל יודעת זאת, ופועלת לסכל את מינויו של השופט בן חמו. ראוי שבית המשפט ישים סוף לפגיעה בחקירה, ולא יתערב שוב במינוי ראוי והכרחי".

בפסק הדין שנתן בג"ץ בנושא, נקבע כי מדובר במקרה "חריג ונדיר", ולכן ניתן לשר המשפטים הסמכות לבחור את הגורם שיחליף את היועצת המשפטית באופן זמני.

השופטים קבעו תנאי סף מחמירים: הממונה צריך להיות עובד מדינה מכהן ובעל מומחיות במשפט פלילי, ללא ניגודי עניינים או השפעות פוליטיות.

לוין הסביר כי בחן אפשרות למנות עובד מדינה מכהן, אך לדבריו "לא עלה בידי נוכח הקשיים המשמעותיים באיתור עובד מדינה בכיר, עם ידע משפטי וניסיון בתחומים הרלוונטיים, אשר אין לו כפיפות למערך הייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, שאינו מצוי עמם בקשרי עבודה קרובים, ונכון לקחת על עצמו את התפקיד".