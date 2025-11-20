איתור הנשק ופעילות הכוחות דובר צה"ל

כוחות הביטחון ביממה האחרונה שורת מבצעים חטיבתיים ביהודה ושומרון, אשר התמקדו באיתור אמצעי לחימה ומעצר מחבלים שתכננו פעולות טרור נגד כוחות צה"ל.

במרחב שומרון, פעלו כוחות חטיבת שומרון וחטיבת הקומנדו, בהכוונת שב"כ, בכמה כפרים. לוחמי יחידת אגוז ומגדוד 967 סרקו כ-70 אתרים ואיתרו אמצעי לחימה רבים, ביניהם נשק מסוג 'קרלו' שהוסתר בתוך מיקרוגל ונשק ציידים שמוקם מאחורי וילון.

בכפר בית אומר שבמרחב עציון, ממנו יצא המחבל שביצע את הפיגוע בצומת הגוש מוקדם יותר השבוע, פעלו כוחות החטיבה יחד עם יחידת דובדבן.

הכוחות סרקו מעל 300 אתרים, עצרו שלושה מחבלים שקידמו מתווי טרור, כולל אחד שיידה בקבוקי תבערה לעבר אזרחים. במהלך המבצע תוחקרו מעל 200 חשודים והוחרמו עשרות רכבים שמומנו בכספי טרור.

במרחב חברון, עצר גדוד 202 מבוקש שתמך בפיגוע בצומת הגוש והסית לביצוע נוספים. אביו, שתמך גם הוא במעשי טרור, נעצר ביום הפיגוע. בנוסף נעצרו שלושה מבוקשים נוספים, והכוחות החרימו שני מטענים, מחסניות ואמצעי לחימה נוספים.

נשק במיקרוגל צילום: דובר צה"ל

בחטיבת מנשה, בכפר קבאטיה, עצרו לוחמי ימ"ס איו"ש בהכוונת שב"כ שלושה מחבלים שתכננו לתקוף כוחות צה"ל.

בפעולה מקבילה בכפר, לוחמי סיירת צנחנים ומג"ב עצרו שלושה מחבלים נוספים, בהם אחד שעסק בייצור מטענים. בכפר ברטעה פעלו הכוחות לאיתור אמל"ח ותיחקור חשודים.

במרחב חטיבת בנימין עצרו כוחות דובדבן שני מבוקשים, ועוד שניים נוספים נעצרו על ידי כוחות החטיבה. עשרות חשודים נחקרו בשטח.

כל המבוקשים שנעצרו, וכן האמצעים שהוחרמו, הועברו להמשך טיפול שב"כ ומשטרת מחוז ש"י.