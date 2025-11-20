משרד הבריאות עדכן כי בטיסת אל-על מספר 5128 מקישינב לתל אביב שהמריאה ביום שלישי השבוע בשעה 12:30 ונחתה בנתב"ג בשעה 15:00, נמצאו חולי חצבת.

המשרד קורא לנוסעים שהיו בטיסה לוודא כי הם מחוסנים נגד חצבת בהתאם להמלצות. נוסעים שאינם מחוסנים מתבקשים לפנות בהקדם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה על מנת לקבל חיסון.

בנוסף, המשרד מבקש מכל אדם שהיה במגע עם חולה חצבת או סובל מתסמינים כגון חום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה - להימנע מהגעה לאירועים המוניים, ולהתרחק ממקומות ציבוריים עד לקבלת הנחיות רפואיות.

עוד נמסר כי אם קיימת חובה להגיע למרפאה או לחדר מיון, יש לתאם את ההגעה מראש ולעדכן את הצוות הרפואי על החשש.

חצבת היא מחלה נגיפית מדבקת במיוחד, העלולה לגרום לסיבוכים קשים ואף לסכן חיים. משרד הבריאות הדגיש בהודעתו את חשיבות מתן חיסוני השגרה, ובפרט נגד מחלות כמו חצבת.