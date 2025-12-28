משרד הבריאות הודיע הערב (ראשון) כי העיר פתח תקווה הוכרזה רשמית כעיר עם התפרצות פעילה של חצבת.

ההחלטה התקבלה לאחר מספר מקרי תחלואה מאומתים, ועל רקע חשש להמשך התפשטות הנגיף בקהילה.

עם ההכרזה מצטרפת פתח תקווה לשורת ערים ורשויות ברחבי הארץ שבהן כבר הוכרזה התפרצות, בהן ירושלים, בני ברק, בית שמש, מודיעין עילית, חריש, נוף הגליל, קריית גת, נתיבות, ביתר עילית, טבריה וצפת, וכן מועצה אזורית מטה בנימין.

לעומת זאת, ערים כמו חיפה ואשדוד אינן מוגדרות כיום כמוקדי התפרצות בעקבות ירידה במספר החולים.

במשרד הבריאות מסרו כי בעקבות ההכרזה חלות הנחיות מחמירות, ובראשן שינוי במדיניות החיסונים: תינוקות בגילי חצי שנה עד 11 חודשים יהיו זכאים לחיסון מוקדם נגד חצבת, בנוסף לחיסונים השגרתיים הניתנים בגיל שנה.

כמו כן, ילדים שלא חוסנו או חוסנו חלקית נדרשים להשלמת חיסון, ובמקרים של חשיפה - ניתן טיפול מונע באמצעות נוגדנים לאוכלוסיות שלא יכולות להתחסן.

מאז תחילת ההתפרצות ברחבי הארץ נפטרו כ-12 ילדים מהמחלה. מרביתם המוחלט של הילדים לא חוסנו כלל, ורק אחד מהם חוסן באופן חלקי בלבד.