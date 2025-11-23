משרד הבריאות עדכן היום (ראשון) על מקרה מוות נוסף כתוצאה ממחלת החצבת, שהולכת ומתפשטת בחודשים האחרונים באזורים שונים בארץ.

פעוט כבן שנה וחצי, שלא חוסן נגד המחלה, נפטר לאחר שהובא במצב אנוש לבית החולים. מדובר בקורבן העשירי של ההתפרצות הנוכחית - רובה בקרב תינוקות שלא חוסנו וללא מחלות רקע.

במשרד מדגישים כי חצבת היא מחלה קשה ומדבקת מאוד, אך ניתנת למניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.

ההמלצה להורים היא למהר ולהתחסן בהתאם לגיל ולמצב ההתפרצות. במקרים של חשד להידבקות, יש לפנות מיידית לטיפול רפואי - הגעה בזמן יכולה להציל חיים.

בין הערים והאזורים המוגדרים כיום כנקודות התפרצות: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והיישוב תקוע.

משרד הבריאות הנחה להקדים את מועד קבלת מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי באזורים אלו, ואף ממליץ על חיסון נוסף לתינוקות בגילאי 6 עד 11 חודשים באזורים שבהם נרשמה התפרצות או כאשר צפויה נסיעה למקומות בסיכון.

עוד נמסר כי ניתן להגיע לקבלת חיסון בטיפות חלב, קופות חולים ותחנות חיסון ייעודיות שהוקמו במיוחד - ללא צורך בקביעת תור.

כמו כן, יש להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים המוגדרות כמוקדי התפרצות, במיוחד לתינוקות שקיבלו חיסון ראשון בלבד או שאינם מחוסנים כלל.