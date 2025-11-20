כוחות הביטחון חיסלו את ראש המערך הימי של ארגון הטרור חמאס ומחבל נוסף שהיה מעורב בהחזקת חטופים.

החיסולים בוצעו אתמול (רביעי) בתקיפות נרחבות ברחבי רצועת עזה בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש.

לפי ההודעה, צה"ל, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת שב"כ, אמ"ן וחיל הים, תקף באמצעות חיל האוויר מטרות ומחבלים של חמאס במוקדים שונים ברצועה.

במסגרת התקיפות חוסל עבדאללה אבו שמאלה, ראש המערך הימי של חמאס. אבו שמאלה שימש בשורה של תפקידים בכירים במערך הימי, היה מעורב בניסיון החדירה למוצב זיקים במהלך מבצע "צוק איתן", ונטל חלק בהכנת הכוח לפשיטה הימית שבוצעה ב-7 באוקטובר. בנוסף, קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל, בעיקר בזירה הימית.

יחד עמו חוסל פאדי אבו מוצטפא, אחראי מנהור גדודי בחטיבת חאן יונס. לפי ההודעה, אבו מוצטפא לקח חלק בהחזקתם של חטופים, ובהם נמרוד כהן, דוד קוניו וחטופים נוספים.

המבוקשים שחוסלו שימשו דמויות מרכזיות בפעילות חמאס במהלך המלחמה, והיו מעורבים הן בתכנון פיגועים והן בהחזקת חטופים.

המחבל הבכיר עבדאללה אבו שמאלה צילום: דובר צה"ל