טראמפ לשורדי השבי: "אתם גיבורים דוברות

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נפגש הערב (חמישי) בבית הלבן עם משלחת של 26 שורדי שבי ממתקפת 7 באוקטובר, ששבו לישראל לפני כחודש.

במהלך הפגישה אמר טראמפ לשורדים, "אתם לא חטופים היום - אתם גיבורים", והודה להם על ביקורם המרגש.

טראמפ פונה למתן אנגרסט באדיבות המשפחה

טראמפ פנה למתן אנגרסט ואמר: "בגלל היותו חייל, מתן היה נתון לאלימות רבה בידי שוביו, עד לרמת אובדן הכרה, הוא עבר גיהינום אמיתי. אבל מתן לא נשבר, והיום הוא עדות חיה לחוסן של העם היהודי. מתן - אתה מהווה השראה אמיתית לכולנו".

במהלך המפגש העניקו האחים התאומים גלי וזיו ברמן, תושבי שכונת דור צעיר בכפר עזה, את המזוזה המקורית מדלת ביתם לנשיא טראמפ.

המזוזה שרדה את השריפה שהתחוללה במקום בזמן המתקפה, ונמצאה רק בשבוע שעבר, כששבו האחים לראשונה למקום מגוריהם שהושמד כליל.

איתן מור, אחד מהשבים, העניק לנשיא טראמפ סביבון של חנוכה. יחד עם הסביבון צורף מכתב אישי שכתב אביו, צביקה מור.

במכתב נכתב בין היתר: "במסורת שלנו כתוב 'ואברכה מברכיך ומקללך אאור'. מעשיך גילמו את האמת הנצחית הזו. ברגע שבו נדרש אומץ, בחרת בכוח. כאשר היה צורך בבהירות, הצעת נחישות וכאשר משפחות כמו שלי היו נואשות לתקווה, עזרת להגשים אותה. כאות להערכתנו, משפחתי ואני מבקשים להגיש לך סביבון של חנוכה. חפץ פשוט זה נושא בתוכו את הניצחון המכבי העתיק בארץ ישראל, כאשר האור ניצח את החושך והאמונה התגברה על הפחד".

בהמשך המכתב הוסיף מור: "כאב לאב, אני מקווה שתסובב את הסביבון הזה עם נכדיך, ותשתף איתם את שמחת המשפחה, את האהבה המועברת מדור לדור, ואת התזכורת שהניצחונות הגדולים ביותר שלנו, עתיקים וחדשים, מושגים דרך כוח התקווה לעתיד ילדינו. סביבון זה הוא סמל להמשכיות, לאור, ולתפקיד ההיסטורי שמילאת בתמיכה בישראל ובכוחה של ארצות הברית בתקופתנו".